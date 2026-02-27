年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

▲OpenAI成功從競爭對手Meta手中，挖走了頂尖人工智慧專家龐若鳴（Ruoming Pang）。（示意圖，pexels）

文／鏡週刊

矽谷的AI人才搶奪戰已經進入「刺刀見紅」的白熱化階段。根據《資訊報》（The Information）引述OpenAI發言人的最新證實，OpenAI成功從競爭對手Meta手中，挖走了頂尖人工智慧專家龐若鳴（Ruoming Pang）。這起人事案之所以震驚業界，不僅是因為龐若鳴在AI基礎設施領域的教父級地位，更因為他加入Meta僅短短約7個月，便在OpenAI的強力攻勢下宣告「倒戈」。

獵人頭大戰勝出！OpenAI強攻數月 成功奪走Meta核心骨幹

根據《路透社》報導，龐若鳴先前在Meta擔任重要職務，負責領導「超智能實驗室」（Superintelligence Labs）的AI基礎設施建設，該部門正是Meta開發下一代大型語言模型的軍事重地。據了解，OpenAI為了這名大將展現了極大的「誠意」，在龐若鳴還在Meta任職期間，便展開了長達數月的積極招募行動。最終，這場長跑式的獵人頭大戰由OpenAI勝出，龐若鳴已於上週正式離開Meta，投向山姆阿特曼（Sam Altman）的懷抱。

待7個月就閃人？從蘋果、臉書再到OpenAI 他的履歷寫滿「搶手」二字

觀察龐若鳴近年的職涯動向，簡直就是一部濃縮的矽谷AI發展史。在加入Meta之前，他曾於蘋果（Apple）效力，隨後在約7個月前才被Meta重金禮聘挖角。沒想到這張椅子還沒坐熱，他就再度被挖角。

這種頂尖人才快速流動的現象，反映出目前科技巨頭們對於掌握AI底層技術架構專才的渴求，已經到了不計代價的地步。Meta對此雖然不予置評，但核心大將在研發關鍵期離職，無疑對其下一代模型的開發進度造成打擊。

身價逾2億美金！矽谷搶人「鈔能力」爆發 人才戰酬金恐無上限

能讓這類頂級科學家頻繁跳槽的背後，是令人咋舌的「金錢攻勢」。根據《彭博社》先前的報導，龐若鳴當初加入Meta時，所獲得的薪酬方案總值估計超過2億美元（約新台幣65億元），且合約期長達數年。儘管目前尚不清楚OpenAI開出了什麼樣的神祕價碼才讓他決定毀約跳槽，但業界普遍認為，隨著Meta、Google、OpenAI與微軟之間的競爭加劇，這類「億級美元」的薪資包已成為矽谷頂尖AI人才的標配。



