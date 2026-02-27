　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

OpenAI成功從競爭對手Meta手中，挖走了頂尖人工智慧專家龐若鳴（Ruoming Pang）。（示意圖，pexels）

▲OpenAI成功從競爭對手Meta手中，挖走了頂尖人工智慧專家龐若鳴（Ruoming Pang）。（示意圖，pexels）

文／鏡週刊

矽谷的AI人才搶奪戰已經進入「刺刀見紅」的白熱化階段。根據《資訊報》（The Information）引述OpenAI發言人的最新證實，OpenAI成功從競爭對手Meta手中，挖走了頂尖人工智慧專家龐若鳴（Ruoming Pang）。這起人事案之所以震驚業界，不僅是因為龐若鳴在AI基礎設施領域的教父級地位，更因為他加入Meta僅短短約7個月，便在OpenAI的強力攻勢下宣告「倒戈」。

獵人頭大戰勝出！OpenAI強攻數月　成功奪走Meta核心骨幹

根據《路透社》報導，龐若鳴先前在Meta擔任重要職務，負責領導「超智能實驗室」（Superintelligence Labs）的AI基礎設施建設，該部門正是Meta開發下一代大型語言模型的軍事重地。據了解，OpenAI為了這名大將展現了極大的「誠意」，在龐若鳴還在Meta任職期間，便展開了長達數月的積極招募行動。最終，這場長跑式的獵人頭大戰由OpenAI勝出，龐若鳴已於上週正式離開Meta，投向山姆阿特曼（Sam Altman）的懷抱

待7個月就閃人？從蘋果、臉書再到OpenAI　他的履歷寫滿「搶手」二字

觀察龐若鳴近年的職涯動向，簡直就是一部濃縮的矽谷AI發展史。在加入Meta之前，他曾於蘋果（Apple）效力，隨後在約7個月前才被Meta重金禮聘挖角。沒想到這張椅子還沒坐熱，他就再度被挖角。

這種頂尖人才快速流動的現象，反映出目前科技巨頭們對於掌握AI底層技術架構專才的渴求，已經到了不計代價的地步。Meta對此雖然不予置評，但核心大將在研發關鍵期離職，無疑對其下一代模型的開發進度造成打擊。

身價逾2億美金！矽谷搶人「鈔能力」爆發　人才戰酬金恐無上限

能讓這類頂級科學家頻繁跳槽的背後，是令人咋舌的「金錢攻勢」。根據《彭博社》先前的報導，龐若鳴當初加入Meta時，所獲得的薪酬方案總值估計超過2億美元（約新台幣65億元），且合約期長達數年。儘管目前尚不清楚OpenAI開出了什麼樣的神祕價碼才讓他決定毀約跳槽，但業界普遍認為，隨著Meta、Google、OpenAI與微軟之間的競爭加劇，這類「億級美元」的薪資包已成為矽谷頂尖AI人才的標配。


更多鏡週刊報導
26歲女「無套大戰400男」懷孕了　參戰男同志怕爆：我可能是爸爸！
霍金捲淫魔艾普斯坦名單？「比基尼辣妹夾擊合照」　家屬痛揭真相：那是24小時看護！
低生育率有救了？　南韓生育率驚現「兩連漲」增幅創15年新高

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬被砲轟！　火腿先馳得點
快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
快訊／古林睿煬首局3連K！　最快球速155
港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑
快訊／衝南橫整台翻過去！　5人噴飛濺血
必比登名店出包！　白飯加料瓷碗碎片
國道飛來鐵片！砸穿44人客運玻璃　司機負傷
年薪65億留不住！從蘋果跳到Meta　又被「神秘價碼」挖到O

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

花400元躺棺材半小時！東京推「棺材冥想」　體驗者：更想活下去

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

花400元躺棺材半小時！東京推「棺材冥想」　體驗者：更想活下去

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

鼓鼓大元結婚周年公開婚紗照！　「海邊甜吻」告白：接住我空洞的女孩

三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

每個月為自己訂下「5個特別日」　給心好累的你按下暫停鍵

高顏值甜點登台　大阪「焦響泡芙」咬下有聲　莓果酪達克瓦茲好時尚

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

不斷更新／郡司裕也砲轟古林睿煬！　火腿先馳得點、古林2局4K

繪下幸福瞬間　台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

東華大學觀光暨休閒遊憩學系新秀　獲選雄獅集團全球人才計畫

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

香蕉遇「聽障外送員」　暖比手語道謝...送新年祝福！

國際熱門新聞

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

阿富汗奪15哨所　巴基斯坦宣布：全面開戰

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

臥推失手190kg槓鈴直接砸胸　驚悚瞬間曝

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

關稅退費戰開打　1800間企業提告

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

希拉蕊自稱「完全不認識」淫魔富豪

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

更多熱門

相關新聞

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

OpenAI 近日公布一份名為「中國網路特戰」的報告揭露，中國執法機關人員利用ChatGPT，對國內外的敵對人士，發動大規模網軍操作輿論，而日本首相高市早苗也深受其害。對此，日本媒體人矢板明夫昨（26日）直言，這些看起來像「輿論」的留言，其實是被製造出來的假聲音，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺。

Meta起訴中巴越詐騙廣告商

Meta起訴中巴越詐騙廣告商

ChatGPT週活躍用戶破9億　OpenAI估2030年運算支出6千億美元

ChatGPT週活躍用戶破9億　OpenAI估2030年運算支出6千億美元

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

OpenAI聯手塔塔打造千兆瓦級AI基地　強攻印度市場

OpenAI聯手塔塔打造千兆瓦級AI基地　強攻印度市場

關鍵字：

AI人才矽谷OpenAIMeta龐若鳴

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面