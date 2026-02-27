微波總是一半冷冰冰？　日本達人大推「挖洞加熱法」

▲日本家電達人透露微波受熱不均跟食物的「含水量」與「形狀」有關。（示意圖，photoAC）

過年期間家裡冰箱總是被剩菜塞爆，但每次回鍋微波，常會遇到外殼燙手、內心卻冷冰冰的窘境。日本家電達人藤山哲人指出，這其實跟微波爐好不好用無關，真正的關鍵在於食物的「含水量」與「形狀」。

微波食物不熱非機器問題

日媒《週刊女性PRIME》報導，許多人以為微波爐熱不透食物中心是設計問題，藤山哲人解釋，這其實是天大的誤會。微波爐底部的天線會發射微波，並透過內壁反射從四面八方包圍食物，從構造來看，放在中央加熱其實效果非常平均。

為何微波食物會加熱不均勻？

藤山哲人表示之所以會熱得不均勻，是因為微波對水分情有獨鍾。像米飯這類水分充足的食物，受熱就比較均勻；但如果是炸蝦或咖哩麵包，微波會直接穿透乾燥外皮去加熱濕潤的內餡，導致內部的蒸氣把外皮弄得濕濕軟軟，完全失去酥脆感。此外，冷凍肉品常出現局部解凍，是因為微波容易集中在稜角處，因此存放絞肉時應盡量壓平並把四角修圓，才能確保受熱平均。

微波白飯有妙招

最後分享一個超實用的小技巧，想讓剩飯微波得更均勻，可以參考網紅「魚漿夫婦」的做法，剩飯冷凍前可以在中心挖個洞，不僅能大幅縮短微波時間，還能保證每口飯都熱騰騰，讓你擺脫加熱不均的困擾。



