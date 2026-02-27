　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局昨（26）日舉辦「115年組合警力情境模擬競賽」，9組54名員警同場較勁，在高壓實境演練中比拚戰術協調與臨場應變。由東港分局教官蔡仲威領軍團隊表現突出，一舉奪下團體組與雙人組雙料冠軍，展現平日紮實訓練成果與守護治安的強悍實力。

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

本次競賽採高強度情境模擬方式進行，結合戰術射擊、員警創傷救護及危機處置流程，全面檢驗基層警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契。現場氣氛緊湊，參賽員警須在壓力環境下迅速判斷、分工合作，展現高度專業素養。

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

賽事最大亮點，莫過於東港分局教官蔡仲威的領軍表現。蔡教官早年服務於內政部警政署保安警察第一總隊維安特勤隊，具備國家級特戰背景，歷經嚴格實戰洗禮。轉任教官後持續精進教學專業，曾奪警政署助教復訓第一名，自2019年起深耕屏東警界，並於2024、2025年蟬聯警政署教官複訓第三名，實力備受肯定。

此次競賽中，蔡教官將維安特勤的高強度訓練模式導入基層，強化「快速反應射擊」與「員警創傷救護」技能，使團隊在高壓節奏下仍能沉著應對、精準完成任務，成功摘下團體與雙人雙料冠軍，成為全場焦點。

團體成績方面，東港分局勇奪第一名，第二、三名分別由潮州分局及里港分局拿下；雙人組冠軍則由東港分局蔡中琪、程崇育奪得，里港分局張家銓、凃懿恩與內埔分局郭小龍、鍾秉宏並列第二名。第四至第六名分別為潮州分局江承恩、張金豐；保安警察隊夏琮盛、楊博宇；以及東港分局曾增國、趙釩喻。各組選手均展現精準射擊與絕佳默契，充分體現平時苦練成果。

為強化執法後盾，屏東縣政府特別撥發第二預備金全力支持裝備汰換，提供拋射式電擊器、戰術背心等「執法盔甲」。甘炎民局長指出，精良裝備與如蔡教官般的精實師資相輔相成，不僅提升了查緝犯罪的效能，更構築起守護屏東最堅韌的安全防護網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa
快訊／國道3路段紫爆！　時速不到20公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛　宣導住警器守護鄉親安全

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送　邀民眾把握228連假限量領取

防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛　宣導住警器守護鄉親安全

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送　邀民眾把握228連假限量領取

防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

男友跑去洗泰國浴！回國主動說「之後不會去」　網勸分：有可能嗎

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

【貼心寶寶】湘荷妹妹見阿婆沒有櫻桃　秒分享自己碗裡的！

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

更多熱門

相關新聞

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

收到發票中獎簡訊卻不敢兌領？屏東縣里港鄉一名民眾擔心遭詐騙，特地前往派出所求證。警方即時透過財政部系統查詢，確認確實中獎，成功破解疑慮，也藉機宣導常見詐騙手法，守護民眾財產安全。

春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩

春安專案提前啟動　屏警結合警民力威力掃蕩

婦遇假檢警急奔派出所求證　警一聽秒識破阻詐

婦遇假檢警急奔派出所求證　警一聽秒識破阻詐

春節維安啟動　天朝宮暖送現烤雞力挺屏東警

春節維安啟動　天朝宮暖送現烤雞力挺屏東警

屏東警政攜手社政民團關懷街友　顧好證件

屏東警政攜手社政民團關懷街友　顧好證件

關鍵字：

屏東警察蔡仲威情境競賽戰術演練特戰教官

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面