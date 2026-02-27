雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

▲屏東縣政府警察局「115年組合警力情境模擬競賽」東港分局勇奪團體組冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局昨（26）日舉辦「115年組合警力情境模擬競賽」，9組54名員警同場較勁，在高壓實境演練中比拚戰術協調與臨場應變。由東港分局教官蔡仲威領軍團隊表現突出，一舉奪下團體組與雙人組雙料冠軍，展現平日紮實訓練成果與守護治安的強悍實力。

本次競賽採高強度情境模擬方式進行，結合戰術射擊、員警創傷救護及危機處置流程，全面檢驗基層警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契。現場氣氛緊湊，參賽員警須在壓力環境下迅速判斷、分工合作，展現高度專業素養。

賽事最大亮點，莫過於東港分局教官蔡仲威的領軍表現。蔡教官早年服務於內政部警政署保安警察第一總隊維安特勤隊，具備國家級特戰背景，歷經嚴格實戰洗禮。轉任教官後持續精進教學專業，曾奪警政署助教復訓第一名，自2019年起深耕屏東警界，並於2024、2025年蟬聯警政署教官複訓第三名，實力備受肯定。

此次競賽中，蔡教官將維安特勤的高強度訓練模式導入基層，強化「快速反應射擊」與「員警創傷救護」技能，使團隊在高壓節奏下仍能沉著應對、精準完成任務，成功摘下團體與雙人雙料冠軍，成為全場焦點。

團體成績方面，東港分局勇奪第一名，第二、三名分別由潮州分局及里港分局拿下；雙人組冠軍則由東港分局蔡中琪、程崇育奪得，里港分局張家銓、凃懿恩與內埔分局郭小龍、鍾秉宏並列第二名。第四至第六名分別為潮州分局江承恩、張金豐；保安警察隊夏琮盛、楊博宇；以及東港分局曾增國、趙釩喻。各組選手均展現精準射擊與絕佳默契，充分體現平時苦練成果。

為強化執法後盾，屏東縣政府特別撥發第二預備金全力支持裝備汰換，提供拋射式電擊器、戰術背心等「執法盔甲」。甘炎民局長指出，精良裝備與如蔡教官般的精實師資相輔相成，不僅提升了查緝犯罪的效能，更構築起守護屏東最堅韌的安全防護網。