政治 政治焦點 國會直播 專題報導

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，3月1日起，家中有12歲以下子女的家長，只要企業配合在不減薪的前提下，每天可減少1小時工時，減少的薪資由市府補助八成。但預算卻只編550萬，換算下來只有55家能申請，引發爭議後，蔣萬安也坦言該項政策是試辦性質。對此，時代力量黨主席王婉諭指出，「有薪減工時」的方向是正確的，但這明顯只是個實驗性質的試辦計畫，象徵意義遠遠大過於實質效果，可以考慮從修性別工作平等法著手。

王婉諭表示，針對現行《性別平等工作法》第19條規定，勞工得為撫育未滿3歲子女申請每日減少一小時工時，卻明文規定「不得請求報酬」，導致實際申請率僅約2.7%，制度與現實之間存在巨大落差，讓法律保障淪為紙上權利。她強調，當勞工一旦依法申請就必須承擔減薪與職場壓力，多數人自然「不敢用、不能用」，政策效果也就名存實亡。

王婉諭指出，現行法規等同要求家長自行吸收所有代價，在長工時與高壓職場文化下，公司各種刁難、同事的異樣眼光，甚至就連請個育嬰假，最後都等同於離職。導致多數家長即使符合資格，也選擇放棄使用法定權利。

王婉諭表示，身為職業婦女，對在職家長的生活節奏感受格外深刻。每天傍晚，下班、接送孩子、準備晚餐與照顧作息交織在一起，長期處於時間高度壓縮的狀態。若能提早一小時下班，對家庭與親職品質都將有實質幫助，但在現行制度下，多數人連想像都不敢。

王婉諭表示，針對台北市試辦的政策，肯定方向正確，認為「有薪減工時」與擴大適用年齡，確實回應現行制度的兩大痛點。然而她也指出，整體預算僅550萬元，在台北市超過18萬家企業的規模下，實際能受惠的企業與勞工極為有限，象徵意義遠大於實質效果。

王婉諭指出，韓國與日本近年已陸續擴大育兒減工時的適用年齡，並由政府提供薪資補貼，相較之下，台灣少子化問題更為嚴峻，制度卻仍停留在「有權利但需自行承擔成本」的階段，無法真正成為家長後盾。

對於相關作法，她主張，改革的第一步應從修法著手，建議《性別平等工作法》第19條，將「不得請求報酬」改為由政府補貼薪資損失，並將適用年齡由未滿3歲擴大至12歲以下，讓更多在職家長有機會提早回家陪伴孩子。她強調，相較一次性的補貼，時間才是家長最缺乏、也最需要被政策支持的資源。

王婉諭呼籲，相關政策討論不應淪為選舉口號，而應誠實回應家長的真實需求，透過制度改革，真正改善育兒與勞動環境，讓「安心生育」成為可以實踐的目標。

02/25 全台詐欺最新數據

育兒減工時性別平等薪資補貼育兒政策蔣萬安國民黨時代力量王婉諭

