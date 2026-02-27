育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，3月1日起，家中有12歲以下子女的家長，只要企業配合在不減薪的前提下，每天可減少1小時工時，減少的薪資由市府補助八成。但預算卻只編550萬，換算下來只有55家能申請，引發爭議後，蔣萬安也坦言該項政策是試辦性質。對此，時代力量黨主席王婉諭指出，「有薪減工時」的方向是正確的，但這明顯只是個實驗性質的試辦計畫，象徵意義遠遠大過於實質效果，可以考慮從修性別工作平等法著手。

王婉諭表示，針對現行《性別平等工作法》第19條規定，勞工得為撫育未滿3歲子女申請每日減少一小時工時，卻明文規定「不得請求報酬」，導致實際申請率僅約2.7%，制度與現實之間存在巨大落差，讓法律保障淪為紙上權利。她強調，當勞工一旦依法申請就必須承擔減薪與職場壓力，多數人自然「不敢用、不能用」，政策效果也就名存實亡。

王婉諭指出，現行法規等同要求家長自行吸收所有代價，在長工時與高壓職場文化下，公司各種刁難、同事的異樣眼光，甚至就連請個育嬰假，最後都等同於離職。導致多數家長即使符合資格，也選擇放棄使用法定權利。

王婉諭表示，身為職業婦女，對在職家長的生活節奏感受格外深刻。每天傍晚，下班、接送孩子、準備晚餐與照顧作息交織在一起，長期處於時間高度壓縮的狀態。若能提早一小時下班，對家庭與親職品質都將有實質幫助，但在現行制度下，多數人連想像都不敢。

王婉諭表示，針對台北市試辦的政策，肯定方向正確，認為「有薪減工時」與擴大適用年齡，確實回應現行制度的兩大痛點。然而她也指出，整體預算僅550萬元，在台北市超過18萬家企業的規模下，實際能受惠的企業與勞工極為有限，象徵意義遠大於實質效果。

王婉諭指出，韓國與日本近年已陸續擴大育兒減工時的適用年齡，並由政府提供薪資補貼，相較之下，台灣少子化問題更為嚴峻，制度卻仍停留在「有權利但需自行承擔成本」的階段，無法真正成為家長後盾。

對於相關作法，她主張，改革的第一步應從修法著手，建議《性別平等工作法》第19條，將「不得請求報酬」改為由政府補貼薪資損失，並將適用年齡由未滿3歲擴大至12歲以下，讓更多在職家長有機會提早回家陪伴孩子。她強調，相較一次性的補貼，時間才是家長最缺乏、也最需要被政策支持的資源。

王婉諭呼籲，相關政策討論不應淪為選舉口號，而應誠實回應家長的真實需求，透過制度改革，真正改善育兒與勞動環境，讓「安心生育」成為可以實踐的目標。