清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

▲228連假首日國道預估路況。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為228連續假期首日，高速公路局指出，今天凌晨0至5時國道平均交通量為平日年平均的1.5倍，目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，預估上午壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份等9處。

高公局表示，昨天全日交通量為105.4百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，多路段包括國1南向內湖至圓山、高架堤頂至環北；國3南向安坑至土城；國10西向仁武至左營端，車流於晚間8時陸續紓解，其餘路段大致正常。

高公局指出，今天0至5時平均交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，預估今天交通量為115百萬車公里。目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7時，交通量為10.4百萬車公里。

今天相關疏導措施包括0至12時國5石碇、坪林及5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人於中午12時後出發，國5南向用路人於傍晚5時後出發。

▲228連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

另外，公路局也說，今天截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流。

公路局表示，昨天西部國道客運共計行駛6,558班次，疏運13萬7,876人；東部國道客運路線共計行駛1,694班次，疏運3萬3,608人，已請客運業者籌備充足運能。