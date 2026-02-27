　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

▲▼元宵節來臨，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，免費發送，數量有限送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼元宵節來臨，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，免費發送，數量有限送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元宵佳節將至，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，將於3月2日至3日在市公所一樓大廳免費發送，數量有限、送完為止，邀請市民朋友一同提燈迎春，感受濃厚節慶氛圍。

▲▼元宵節來臨，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，免費發送，數量有限送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，元宵節素有「小過年」之稱，今年特別準備馬年小提燈，外型童趣討喜，兼具收藏與DIY樂趣，希望讓大小朋友在組裝過程中增添親子互動時光，完成後提著親手做好的燈籠，更能感受滿滿成就感與節慶喜悅。

▲▼元宵節來臨，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，免費發送，數量有限送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市公所邀請在地3名網紅代言宣傳，左二後山小公主Crystal，右一跳躍的宅男，右二鄭林 Fusay Mulie。

此次活動也特別邀請花蓮三位在地人氣網紅——「跳躍的宅男」、「後山小公主」及鄭林（Fusay Mulie）跨界宣傳。三人皆表示，很開心受邀參與推廣活動，看到如此可愛的馬年小提燈相當驚喜，也誠摯邀請市民朋友踴躍前往花蓮市公所領取，一起歡樂迎接元宵佳節。

花蓮市公所說明，馬年小提燈將於3月2日至3日，每日上午8時30分開始發送（中午休息），下午持續至17時止，每人限領1份，送完為止。歡迎市民朋友把握機會，相揪來領取，共度溫馨熱鬧的元宵佳節。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

【路過也有事】足球發球「擊落」路過海鷗　球員場上緊急CPR救活牠

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

更多熱門

相關新聞

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，日前她更被男方指控，一家人的調解進度為0，引發熱議。為此，家寧仍繼續經營社群，今（26）日更發文透露，自己在運動完後竟被路人搭訕。

愛莉莎莎駁「日賺125萬元」　親上火線發聲

愛莉莎莎駁「日賺125萬元」　親上火線發聲

網紅公審前女員工　直播天王助反擊

網紅公審前女員工　直播天王助反擊

「HONDA改款新Accord」日規即將登場

「HONDA改款新Accord」日規即將登場

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感

關鍵字：

網紅跨界宣傳馬上快樂小提燈迎元宵

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面