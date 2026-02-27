網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

▲▼元宵節來臨，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，免費發送，數量有限送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元宵佳節將至，花蓮市公所應景準備造型可愛的馬年小提燈，將於3月2日至3日在市公所一樓大廳免費發送，數量有限、送完為止，邀請市民朋友一同提燈迎春，感受濃厚節慶氛圍。

花蓮市長魏嘉彥表示，元宵節素有「小過年」之稱，今年特別準備馬年小提燈，外型童趣討喜，兼具收藏與DIY樂趣，希望讓大小朋友在組裝過程中增添親子互動時光，完成後提著親手做好的燈籠，更能感受滿滿成就感與節慶喜悅。

▲市公所邀請在地3名網紅代言宣傳，左二後山小公主Crystal，右一跳躍的宅男，右二鄭林 Fusay Mulie。

此次活動也特別邀請花蓮三位在地人氣網紅——「跳躍的宅男」、「後山小公主」及鄭林（Fusay Mulie）跨界宣傳。三人皆表示，很開心受邀參與推廣活動，看到如此可愛的馬年小提燈相當驚喜，也誠摯邀請市民朋友踴躍前往花蓮市公所領取，一起歡樂迎接元宵佳節。

花蓮市公所說明，馬年小提燈將於3月2日至3日，每日上午8時30分開始發送（中午休息），下午持續至17時止，每人限領1份，送完為止。歡迎市民朋友把握機會，相揪來領取，共度溫馨熱鬧的元宵佳節。

