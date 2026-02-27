24歲澳女「逛動物園」1年甩肉20公斤！　關鍵秘訣曝光

▲艾莉絲表示，她光靠著在動物園健走，一年內就成功瘦了20公斤。（圖／翻攝自IG／madelenefranciss）



記者王佩翊／編譯

澳洲昆士蘭一名年輕女子在一年內成功甩肉20公斤，驚人成果震驚不少網友，而她也在TikTok上分享自己的減肥妙招。令人驚訝的是，她因為背部受傷，因此並未上健身房，只是每2周前往動物園散步，就成功減重。她強調，在動物園時，她每小時能累積7000到8000步，運動效果絲毫不輸健身房訓練。

根據《澳洲新聞網》報導，24歲的艾莉絲（Madelene Ellis）住在陽光海岸，鄰近澳洲知名景點澳洲動物園。過去一年來，她把這間動物園當作自己的「專屬健走步道」，定期前往園區內運動，成功減重。

艾莉絲直言，「我在健身房傷到背部，所以當時我唯一能做的就是走路。」因此她便將健走融入自己的減重計畫中，並在短短一年內瘦了20公斤。而這看似簡單的運動方式，卻為她的健康與生活帶來正面轉變。她強調，自己的心肺功能明顯改善，整體生活品質也大幅提升。不僅如此，她覺得在動物園散步的感覺相當自由，可以一邊走路一邊親近動物與大自然。

事實上，動物園內的步道相當具有挑戰性，某些路段若以快走方式進行，足以讓她大汗淋漓。艾莉絲說，「這是一條超大型的步道，我不確切知道總長度有多長，但我一小時內可以走到7000至8000步。」

除了身體健康獲得改善，這項運動習慣也對她的心理健康產生顯著效果。她表示，「每次回到家，我的思緒變得清晰，心情愉悅，準備好面對接下來的一天。」

艾莉絲原本只是想在TikTok上與朋友分享這個想法，沒想到影片意外爆紅，吸引數十萬觀看次數，留言區更湧入大量讚賞聲浪。網友紛紛表示，「我超愛這個點子」、「去動物園玩一天後都累壞了，所以這真的是很棒的運動方式」、「動物園年票比健身房會員便宜多了」。甚至有人建議動物園應該正式推出「跑步俱樂部導覽團」，由園方代表帶領民眾邊運動邊介紹動物知識。

艾莉絲購買的動物園年票價格為150澳幣（約新台幣3000元），相較於澳洲健身房月費約70至100澳幣（年費約840至1200澳幣，相當於新台幣1萬7000至2萬4000元），確實划算許多。

值得一提的是，艾莉絲並未完全放棄健身房訓練，她仍定期前往健身房進行重量訓練，但動物園健走讓她有機會轉換運動型態並享受戶外時光。

長期下來，她已經成為動物園的「人形地圖」，能夠記住大部分動物的位置，也學到許多動物冷知識。艾莉絲的年票將在4月到期，但她仍計畫持續這項運動習慣，繼續購買動物園的年票。

艾莉絲分享道，「袋熊的方形糞便大概是我最喜歡的知識。」她還發現鱷魚背部的鱗脊設計相當驚人，「這些鱗脊的設計讓鱷魚游泳時水面不會產生漣漪，水面保持完全平滑，你根本無法察覺鱷魚正在靠近。」