春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

▲桃園7旬婦北上走失，北市士林警暖遞糕餅助團圓。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

農曆大年初一，本該是全家圍爐團聚的時刻，桃園1名78歲的老婦人獨自北上遊玩時，不慎在士林街頭迷路。所幸在士林分局文林派出所員警的熱心協助下，不僅提供熱茶與糕餅安撫情緒，更跨縣市聯繫家屬，讓這場「初一迷航記」溫馨落幕。

大年初一當天，士林分局文林派出所警員陳思靜、汪志益正在執行勤務，見到一名老婦人步履蹣跚、眼神茫然地走進派出所。員警趨前詢問發現，婦人無法說出家住何處，僅表示自己從桃園北上散步，卻在陌生的台北街頭迷失方向。

面對焦慮的老婦，員警展現極大耐心，不僅透過警政系統交叉比對身分，考量當時正值寒冬春節，員警更「視民如親」，主動遞上熱騰騰的茶水與過年糕餅供其果腹。在員警的陪伴寒暄下，婦人的情緒這才從忐忑轉為安定。

▲（左）警員汪志益與警員陳思靜暖心助迷失婦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經過一番努力，警方順利查出老婦居住於桃園楊梅，並聯繫其子趕往台北。其子接到電話時心急如焚，表示全家人正為母親失蹤感到手足無措，隨即火速從楊梅趕往士林分局。

看到母親平安無事，老婦的兒子激動地頻頻向警方致謝。他感性表示，大過年的若非員警積極協助，後果恐怕不堪設想。這份來自警方的溫暖，成為了他們家今年最珍貴的新年禮物。

士林分局提醒，家中若有高齡長者，家屬應多加留意其動向。建議可為長者配戴刻有聯絡方式的「愛心手鍊」或其他識別物品，以便在發生走失狀況時，警方能於第一時間協助長者平安返家。