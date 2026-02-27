巴基斯坦空襲阿富汗！擊斃72人　聯合國發聲了

▲塔利班戰士在阿富汗、巴基斯坦邊境巡邏。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗與巴基斯坦邊境衝突全面升級，巴基斯坦軍方發動「公義之怒」軍事行動，報復塔利班對邊界哨所的攻擊。雙方連日激戰造成慘重傷亡，巴方聲稱已殲滅72名武裝分子。聯合國對此表達深切擔憂，直指阿富汗在塔利班統治下已淪為「人權墳場」，呼籲雙方立即停止武力，展開政治對話。

巴國發動「公義之怒」報復空襲 聲稱擊斃72名塔利班人員

綜合外媒報導，巴基斯坦總理發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）證實，為了報復阿富汗塔利班於週四晚間無端攻擊邊境哨所，巴軍隨即展開「公義之怒」（Operation Ghazab Lil Haq）行動。

巴方聲稱，在這場報復性攻擊中，已成功擊斃72名阿富汗武裝分子、擊傷超過120人，並摧毀了16處據點。

巴基斯坦安全消息人士透露，空襲範圍涵蓋阿富汗境內的納加哈省（Nangarhar）等重要區域，徹底摧毀一座大型彈藥庫及三個阿富汗軍營，現場有超過36輛戰車與裝甲運兵車被毀。

巴方強調，行動旨在捍衛領土完整，並對任何侵略行為給予即時回擊。

邊境砲火波及住宅區 阿富汗反擊稱擊斃55人

針對巴基斯坦的軍事行動，阿富汗塔利班政權也不甘示弱。阿富汗政府副發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）宣稱，這場長達4小時的戰鬥造成8名阿富汗士兵殉職，但也宣稱擊斃了55名巴基斯坦士兵；巴基斯坦資訊部部長塔拉爾（Attaullah Tarar）反駁指出，巴方僅有2名士兵罹難。

▲巴基斯坦士兵在阿富汗、巴基斯坦邊境站崗。（圖／達志影像／美聯社）



這場衝突也讓無辜平民付出代價。在巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴焦爾地區（Bajaur），有住宅區遭到從阿富汗境內射出的迫擊砲彈擊中，造成1名婦女不幸喪生、5人受傷。

聯合國駐喀布爾代表團也指出，上週的空襲已導致17名平民死亡。

聯合國人權專員：阿富汗已淪「人權墳場」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）在日內瓦人權理事會發表沉痛演說。他指出，根據統計，2025年最後三個月阿富汗已有70名平民喪生、478人受傷。圖克警告，目前的局勢極度危急，呼籲雙方應以對話取代武力。

圖克更嚴詞抨擊塔利班政權，指責其自2021年執政以來，不斷頒布極端法令，甚至允許在家庭內毆打婦女、增加死刑罪名。他將阿富汗現狀形容為「人權墳場」，更直言這種基於性別的隔離制度，無異於「性別版的種族隔離」，徹底將女性從公眾生活中抹除。

目前國際社會已開始採取外交與法律手段。國際刑事法院（ICC）已針對塔利班最高領導人阿昆薩達（Haibatullah Akhundzada）等人發出逮捕令，指控其涉嫌迫害女性，觸犯「危害人類罪」。

在外交方面，卡達可能在緩解阿巴緊張局勢中扮演調停角色，國際社會仍密切觀察衝突是否能藉此降溫。