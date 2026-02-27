　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

▲▼花蓮、台東具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

▲▼花蓮、台東具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來農糧署東區分署積極輔導花蓮、台東地區咖啡農友取得有機及安全驗證，導入精品咖啡評鑑制度與專業後製技術，讓「東部咖啡」不僅在產量上呈現穩定成長，在國內辦理的評鑑賽事，成績更是逐年穩漸提升並獲得業界肯定。花東二縣地貌風景獨特多變、族群文化多元，歡迎大家在這春暖花開的時節，來一趟東部旅遊，品嚐一杯由農友用心產製的東部咖啡

農糧署東區分署表示，花蓮、台東二縣具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味，口感醇厚而且層次鮮明，咖啡種植面積約 235 公頃，占全台灣種植面積約 20%，由於地理條件各具特色，是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。

▲▼花蓮、台東具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

花蓮縣咖啡產區日夜溫差大，在層次感表現鮮明，並發展出熱帶水果香氣，帶有醇厚風味的優質精品豆，台東縣則擁有充足日照與溫暖海風，咖啡豆體形飽滿、甜感扎實，有堅果般的後韻與高品質層次表現。

東部地區農業長期以來，均以有機、友善、安全為特色，花蓮縣與台東縣發展東部精品咖啡為目標，目前咖啡安全驗證面積約91公頃，占咖啡種植面積約38%，其中有機驗證面積約有88公頃，自106年起辦理精品咖啡評鑑活動，並專業輔導農友提升田間管理技術及採後調製烘焙的品質和水準，評鑑結果普遍達到美國精品咖啡協會（SCA）定義精品咖啡標準，建立東部咖啡香醇口碑與品牌印象。

▲▼花蓮、台東具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

林美華分署長強調，農友以友善咖啡環境耕作方式，讓國人選購在地咖啡不僅喝得安全、安心，也一起共同守護東部生態環境。邀請消費者在選購時，首推花東地區的精品咖啡豆，好好享受香醇咖啡的愉悅，也是對花東咖啡小農堅持土地永續、追求咖啡香醇工藝的實質支持。

東區分署誠摯邀請大家在這春暖花開的時節，安排一趟放鬆心情、放慢步調的花東行程，欣賞這裡的山海美景，體驗在地多元族群與農村文化。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

台中鬧區深夜驚傳鬥毆！欠45萬賭債不還　男慘遭5人球棒痛毆

【炸毛了XD】虎斑貓照鏡子被自己嚇到：這誰啊？

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

更多熱門

相關新聞

打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

黑松迎接101週年，首度跨足實體通路，於捷運南京三民站旁打造全台首家結合酒類專賣與輕酒吧的「黑松酒覓」，正式開幕！店內規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，一站滿足選酒、微醺、交流需求。

短髮剪對層次更顯臉小

短髮剪對層次更顯臉小

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

麥卡倫2025經典復刻有葡萄柚味

麥卡倫2025經典復刻有葡萄柚味

最愛自誇聰明？這5大星座「自認天才」

最愛自誇聰明？這5大星座「自認天才」

關鍵字：

山海交界風味獨特花東精品咖啡香醇層次尋豆天堂

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面