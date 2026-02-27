山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

▲▼花蓮、台東具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來農糧署東區分署積極輔導花蓮、台東地區咖啡農友取得有機及安全驗證，導入精品咖啡評鑑制度與專業後製技術，讓「東部咖啡」不僅在產量上呈現穩定成長，在國內辦理的評鑑賽事，成績更是逐年穩漸提升並獲得業界肯定。花東二縣地貌風景獨特多變、族群文化多元，歡迎大家在這春暖花開的時節，來一趟東部旅遊，品嚐一杯由農友用心產製的東部咖啡

農糧署東區分署表示，花蓮、台東二縣具備「山海交界」獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味，口感醇厚而且層次鮮明，咖啡種植面積約 235 公頃，占全台灣種植面積約 20%，由於地理條件各具特色，是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。

花蓮縣咖啡產區日夜溫差大，在層次感表現鮮明，並發展出熱帶水果香氣，帶有醇厚風味的優質精品豆，台東縣則擁有充足日照與溫暖海風，咖啡豆體形飽滿、甜感扎實，有堅果般的後韻與高品質層次表現。

東部地區農業長期以來，均以有機、友善、安全為特色，花蓮縣與台東縣發展東部精品咖啡為目標，目前咖啡安全驗證面積約91公頃，占咖啡種植面積約38%，其中有機驗證面積約有88公頃，自106年起辦理精品咖啡評鑑活動，並專業輔導農友提升田間管理技術及採後調製烘焙的品質和水準，評鑑結果普遍達到美國精品咖啡協會（SCA）定義精品咖啡標準，建立東部咖啡香醇口碑與品牌印象。

林美華分署長強調，農友以友善咖啡環境耕作方式，讓國人選購在地咖啡不僅喝得安全、安心，也一起共同守護東部生態環境。邀請消費者在選購時，首推花東地區的精品咖啡豆，好好享受香醇咖啡的愉悅，也是對花東咖啡小農堅持土地永續、追求咖啡香醇工藝的實質支持。

東區分署誠摯邀請大家在這春暖花開的時節，安排一趟放鬆心情、放慢步調的花東行程，欣賞這裡的山海美景，體驗在地多元族群與農村文化。

