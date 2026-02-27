　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

▲為促進國際入境與國內觀光，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府為促進觀光，即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進花蓮國際入境與國內觀光，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠！針對自由行旅客，縣府攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook三大平台推出【花蓮森呼吸．給自己一段看海的假期】活動；針對旅行社則強勢推出「2026永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，主打「三大獎勵、百萬競賽」，鼓勵業者規劃永續概念的多元行程，吸引旅客延長停留天數，深入體驗花蓮的山海美景與在地文化。
 
花蓮縣副縣長顏新章表示，花蓮擁有得天獨厚的山海景觀與豐富人文底蘊，縣府持續以「永續旅遊」作為政策核心，透過獎勵制度引導旅行社與旅客，在旅途中實踐友善環境、支持在地的旅行方式，讓觀光成為促進地方共好的力量。此次也透過與線上平台合作，聯合推出旅遊優惠，歡迎民眾趁著春暖花開到花蓮旅遊。

為振興花蓮觀光產業並帶動在地消費，縣府整合交通、住宿與體驗遊程資源，攜手雄獅旅遊、易遊網及Klook三大旅遊平台，共同推出「花蓮森呼吸．給自己一段看海的假期」自由行優惠活動。透過平台行銷推廣，建構兼具交通便利、產品彈性與價格誘因之自由行方案，鼓勵旅客延長停留天數，深入體驗花蓮山海特色。
 
本次合作由雄獅旅遊規劃火車旅遊與高鐵自由行系列商品，精選小農體驗-農場香草及窯烤麵包DIY、寵物友善住宿自選三天兩夜及高鐵租車自駕行程，不限名額，每人優惠500元；易遊網推出「三麗鷗萌旅號」主題行程，串聯上千家飯店自由搭配，旅客可透過平台或APP領取折扣碼享優惠，套裝旅遊每人折抵500元；Klook則針對花蓮熱門體驗商品推出限量現折200元，涵蓋遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及秀姑巒溪泛舟體驗等指標景點。旅客於活動期間至花蓮特約店家出示線上購買憑證，可享店家加碼優惠或滿額贈禮，提升整體旅遊體驗與在地消費效益。

旅行社獎勵方面提供「三大獎勵、百萬競賽」，「入境團體旅遊獎勵方案」凡外籍旅客入境團體12人以上，於花蓮住宿至少2晚，並前往任一指定旅遊項目，每人每晚可獲1,000元獎勵金，每團員最高可申請4,000元，鼓勵旅行社拓展國際市場。
 
同時推出「花蓮直航機加酒行程獎勵方案」，凡搭乘國內松山、高雄、台中直飛花蓮航線，或搭乘國際線仁川直飛花蓮航線，並於花蓮住宿2晚以上之機加酒行程，即可申請每人每晚最高500元、最多4晚共2,000元的獎勵金，每家旅行社申請上限為50萬元，其中國際線限外籍旅客適用，國內線則不限制旅客身分，特別適合未滿12人的小型團體。

 此外，花蓮縣政府同步推出「國旅團體獎勵」，自今年4月1日至6月30日實施，凡旅行社安排團體於花蓮住宿2晚以上，並前往環保標章旅館、環保餐廳、環境教育場所、GSTC認證旅宿或參與花蓮指定觀光活動及景點，每團人數達30人以上，即可申請每團1萬元獎勵金，每家旅行社最多申請5團，總經費100萬元，將於115年3月3日上午10時起開放預約，額滿為止。
   
指定旅遊內容涵蓋藝術、自然與水域體驗，包括太平洋國際疊石藝術季、秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽、大農大富賞螢季，以及泛舟、SUP、賞鯨等活動；景點則包含將軍府、東大門夜市、慶修院、林田山文化園區及大農大富平地森林，引導旅客深入探索花蓮人文與自然風景。
 
另推出「帶團人數獎勵競賽」，將計算自今年4月1日至11月30日期間實際帶團人數，排名前三名可分別獲得60萬元、30萬元及10萬元獎金，總獎金100萬元，鼓勵旅行社積極拓展團體市場。

觀光處長余明勲表示，2026年花蓮將接續推出多場指標性活動，包括以璀璨光影揭開年度序幕的花蓮太平洋燈會，以及花蓮太平洋浪花半程馬拉松、花蓮山海騎遇記-自行車電子集章活動、柚花追香路跑、2026國際少年運動會ICG及2026世界俱樂部龍舟錦標賽CCWC等，透過賽事與活動魅力串聯城市能量，帶動國際人潮走進花蓮。
   
活動也結合多項官方旅遊與交通資源，串聯「台灣好行」（https://www.taiwantrip.com.tw/）、花蓮「觀光巴士」（https://www.taiwantourbus.com.tw/）等大眾運輸服務。

其他更多活動資訊，請至永續遊花蓮官方網站（https://hltrip.tw/agency/)、花蓮觀光資訊網自由行專案專區（https://tour-hualien.hl.gov.tw/travel225.htm?）查詢或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) 。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

台中鬧區深夜驚傳鬥毆！欠45萬賭債不還　男慘遭5人球棒痛毆

【長壽的祕訣？】95歲爺爺也愛速食店　吃漢堡薯條一臉滿足

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

更多熱門

相關新聞

星巴克今天「大杯以上買一送一」

星巴克今天「大杯以上買一送一」

元宵還沒到，先迎 228 連假，星巴克今（2／26）推出限定一天好友分享優惠，在連假來臨前先放送小確幸，讓你準備放假心情。85 度 C 則在 228 當天推出「好咖日」優惠，大杯咖啡系列同品項第二杯特價30元。

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

星巴克今起連兩天大杯以上買1送1

星巴克今起連兩天大杯以上買1送1

關鍵字：

看海的假期三大平台花蓮自由行優惠團客百萬獎勵

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面