三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

▲花蓮縣政府為促進觀光，即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進花蓮國際入境與國內觀光，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠！針對自由行旅客，縣府攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook三大平台推出【花蓮森呼吸．給自己一段看海的假期】活動；針對旅行社則強勢推出「2026永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，主打「三大獎勵、百萬競賽」，鼓勵業者規劃永續概念的多元行程，吸引旅客延長停留天數，深入體驗花蓮的山海美景與在地文化。



花蓮縣副縣長顏新章表示，花蓮擁有得天獨厚的山海景觀與豐富人文底蘊，縣府持續以「永續旅遊」作為政策核心，透過獎勵制度引導旅行社與旅客，在旅途中實踐友善環境、支持在地的旅行方式，讓觀光成為促進地方共好的力量。此次也透過與線上平台合作，聯合推出旅遊優惠，歡迎民眾趁著春暖花開到花蓮旅遊。

為振興花蓮觀光產業並帶動在地消費，縣府整合交通、住宿與體驗遊程資源，攜手雄獅旅遊、易遊網及Klook三大旅遊平台，共同推出「花蓮森呼吸．給自己一段看海的假期」自由行優惠活動。透過平台行銷推廣，建構兼具交通便利、產品彈性與價格誘因之自由行方案，鼓勵旅客延長停留天數，深入體驗花蓮山海特色。



本次合作由雄獅旅遊規劃火車旅遊與高鐵自由行系列商品，精選小農體驗-農場香草及窯烤麵包DIY、寵物友善住宿自選三天兩夜及高鐵租車自駕行程，不限名額，每人優惠500元；易遊網推出「三麗鷗萌旅號」主題行程，串聯上千家飯店自由搭配，旅客可透過平台或APP領取折扣碼享優惠，套裝旅遊每人折抵500元；Klook則針對花蓮熱門體驗商品推出限量現折200元，涵蓋遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及秀姑巒溪泛舟體驗等指標景點。旅客於活動期間至花蓮特約店家出示線上購買憑證，可享店家加碼優惠或滿額贈禮，提升整體旅遊體驗與在地消費效益。

旅行社獎勵方面提供「三大獎勵、百萬競賽」，「入境團體旅遊獎勵方案」凡外籍旅客入境團體12人以上，於花蓮住宿至少2晚，並前往任一指定旅遊項目，每人每晚可獲1,000元獎勵金，每團員最高可申請4,000元，鼓勵旅行社拓展國際市場。



同時推出「花蓮直航機加酒行程獎勵方案」，凡搭乘國內松山、高雄、台中直飛花蓮航線，或搭乘國際線仁川直飛花蓮航線，並於花蓮住宿2晚以上之機加酒行程，即可申請每人每晚最高500元、最多4晚共2,000元的獎勵金，每家旅行社申請上限為50萬元，其中國際線限外籍旅客適用，國內線則不限制旅客身分，特別適合未滿12人的小型團體。

此外，花蓮縣政府同步推出「國旅團體獎勵」，自今年4月1日至6月30日實施，凡旅行社安排團體於花蓮住宿2晚以上，並前往環保標章旅館、環保餐廳、環境教育場所、GSTC認證旅宿或參與花蓮指定觀光活動及景點，每團人數達30人以上，即可申請每團1萬元獎勵金，每家旅行社最多申請5團，總經費100萬元，將於115年3月3日上午10時起開放預約，額滿為止。



指定旅遊內容涵蓋藝術、自然與水域體驗，包括太平洋國際疊石藝術季、秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽、大農大富賞螢季，以及泛舟、SUP、賞鯨等活動；景點則包含將軍府、東大門夜市、慶修院、林田山文化園區及大農大富平地森林，引導旅客深入探索花蓮人文與自然風景。



另推出「帶團人數獎勵競賽」，將計算自今年4月1日至11月30日期間實際帶團人數，排名前三名可分別獲得60萬元、30萬元及10萬元獎金，總獎金100萬元，鼓勵旅行社積極拓展團體市場。

觀光處長余明勲表示，2026年花蓮將接續推出多場指標性活動，包括以璀璨光影揭開年度序幕的花蓮太平洋燈會，以及花蓮太平洋浪花半程馬拉松、花蓮山海騎遇記-自行車電子集章活動、柚花追香路跑、2026國際少年運動會ICG及2026世界俱樂部龍舟錦標賽CCWC等，透過賽事與活動魅力串聯城市能量，帶動國際人潮走進花蓮。



活動也結合多項官方旅遊與交通資源，串聯「台灣好行」（https://www.taiwantrip.com.tw/）、花蓮「觀光巴士」（https://www.taiwantourbus.com.tw/）等大眾運輸服務。

其他更多活動資訊，請至永續遊花蓮官方網站（https://hltrip.tw/agency/)、花蓮觀光資訊網自由行專案專區（https://tour-hualien.hl.gov.tw/travel225.htm?）查詢或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) 。

