徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

▲▼藍白合嘉義市正式成形！鄭麗文亮牌：翁壽良、張啟愷民調整合爭霸！ 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026年底縣市長大選戰鼓頻催，國民黨嘉義市黨部昨（26）日新春團拜噴發強烈火藥味！國民黨主席鄭麗文親自坐鎮，正式宣布嘉義市將啟動「在野大聯盟」機制，由國民黨提名的醫界奇兵翁壽良醫師，與民眾黨立委張啟愷進行民調對決，公開透明、贏家出線死守南方民主聖地！

主席鄭麗文致詞時直言，嘉義市是國民黨南部最重要的堡壘，她首度亮牌表示，國民黨市長人選將徵召翁壽良醫師，翁醫師「救人也救社會」的形象是選戰利器；而民眾黨方面則有張啟愷參戰。鄭麗文強調，嘉義市將與新北、宜蘭同步納入中常會徵召名單，雙方已達成共識，將以民調整合作為唯一依據，展現在野大團結，爭取最大勝選勝算。

代表市長黃敏惠出席的副市長林瑞彥，致詞時則轉達了黃市長「剛柔並濟」的立場。林瑞彥直言，黃市長8年施政滿意度全國第一，這份「幸福城市」的政績將是年底選戰的核彈級武器。但他同時明確劃出底線：黃市長對於接班人「沒有設定、不搞欽點」，絕對尊重黨的機制。 林瑞彥強調，參選人必須靠實力表態爭取民心，「黃市長的願望就是不要補選（意指一次勝選）」，只要提名人選出爐，市府團隊將全力抬轎。

市黨部主委蔡明顯則展現基層動員的決心。他感性表示，過去一年雖然風雨不斷，但基層幹部始終不離不棄。面對年底硬仗，蔡明顯強調「團結是唯一生路」，黨部絕對支持藍白溝通，透過公平機制推派最強戰將。他高喊，要將黃市長的豪麗政績轉化為「開刀闢地」的利劍，複製7年前的逆轉勝，讓國民黨在嘉義市再創政治高峰！