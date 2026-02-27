　
社會 社會焦點 保障人權

過完年了還在賭！嘉義警抄朴子桌遊館賭場　逮13賭客

▲▼ 嘉縣警掃賭不鬆手！朴子桌遊館掛羊頭賣狗肉 遭警深夜強襲移送 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉縣警掃賭不鬆手！朴子桌遊館掛羊頭賣狗肉 遭警深夜強襲移送 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雖然農曆春節假期已進入尾聲，但嘉義縣警方的治安守護工作並未因此放緩。為貫徹「治安平穩、民心安定」的目標，嘉義縣警察局持續規劃專案勤務，嚴厲打擊潛藏在社區中的非法賭博行為。日前，刑事警察大隊接獲情資，指稱朴子市一處標榜休閒功能的桌遊館疑似「掛羊頭賣狗肉」，實則從事非法博弈。經多日縝密蒐證，警方於 2 月 24 日深夜發動突擊搜索，當場瓦解該賭博據點，展現強力執法決心。

據了解，該桌遊館位於朴子市鬧區，平日對外宣稱提供一般益智遊戲，實則設置嚴密監控，僅供熟客進場從事非法賭博。警方接獲民眾檢舉後，由刑事警察大隊組成專案小組，報請地檢署指揮偵辦。在確認該店有頻繁資金往來及點鈔行為後，於 24 日深夜時分，趁賭客興頭正熱時，持搜索票破門而入。

▲▼ 嘉縣警掃賭不鬆手！朴子桌遊館掛羊頭賣狗肉 遭警深夜強襲移送 。（圖／嘉義縣警局提供）

警方到場時，現場氣氛一度混亂，多名賭客試圖藏匿籌碼，仍被精銳警力全數掌控。現場共計逮捕負責人、會計及現場工作人員等犯嫌共 7 名，並帶回正在豪賭的賭客 13 名。現場查扣現金新臺幣 10 萬 600 元、點數面額高達 93 萬 30 分之籌碼，另有天九牌、撲克牌、骰子、計時器、對講機及點鈔機等關鍵證物，甚至連店內架設的監視器主機也一併查扣，作為後續司法偵辦的呈堂證供。

嘉義縣警察局局長古瑞麟對此表示，治安維護沒有空窗期，尤其是賭博行為容易引發債務糾紛，進而衍生暴力討債、詐欺等二度犯罪，嚴重影響家庭和諧與社會秩序。古局長強調，警方絕對不容許不法分子以「合法營業」為擋箭牌從事違法勾當，對於此類歪風，嘉義縣警局絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

▲▼ 嘉縣警掃賭不鬆手！朴子桌遊館掛羊頭賣狗肉 遭警深夜強襲移送 。（圖／嘉義縣警局提供）

全案在偵訊後，已依刑法賭博罪嫌將相關涉案人等移送嘉義地檢署偵辦。警方呼籲民眾，若發現周遭環境有疑似經營賭場之不法情事，應勇於向警方通報。嘉警將持續掃蕩各類犯罪根源，營造令縣民感到安全、安心的高品質生活環境。

