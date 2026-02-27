　
社會 社會焦點 保障人權

交趾陶大師謝東哲開車墜50米深谷　驚險獲救：神要我回來創作

▲▼ 驚悚飛車墜落50公尺深谷！嘉義警消挺進溼滑竹林 奇蹟救回受困民眾 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 驚悚飛車墜落50公尺深谷！嘉義警消挺進溼滑竹林 奇蹟救回受困民眾 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉龍眼村2月9日發生重大車禍，交趾陶大師謝東哲駕駛小客車行經山區道路時，因不明原因失控，車輛竟如電影情境般飛越寬約70公尺的茶園後，直接墜落至50公尺深的陡峭懸崖竹林中。嘉義縣警察局竹崎分局接獲報案後，立即啟動跨單位救援，成功在命懸一線之際將受困的謝東哲救出。

謝東哲在臉書回憶這段驚心動魄的過程表示，「車子受重擊後沒翻滾但整輛車前後嚴重變型，安全氣囊爆開，因安全帶保護，撞擊時肋骨斷裂2根，骨盆腔骨折，頭有撞到前檔風玻璃，腹內出血，幸好安全氣囊即時爆開，甦醒後劇烈疼痛但意識有清楚，第一時間還能打電話回家跟老婆求救，現場目擊民眾也打電話報案。從山上救援到大林慈濟醫院，花了3小時，到院時血壓剩50幾，幾乎休克，驚險萬分」。

據了解，謝東哲因骨盆骨折開刀，全身插管加護病房躺了5天，13日從加護病房轉到普通病房，17日大年初一下午返家休養。

▲▼ 驚悚飛車墜落50公尺深谷！嘉義警消挺進溼滑竹林 奇蹟救回受困民眾 。（圖／竹崎分局提供）

警方表示，竹崎分局太平派出所值班人員陳威齊於接獲民眾報案後，第一時間通報副所長郭志春及警員林俊德火速趕往現場，並同步聯繫消防單位支援。當搜救人員抵達現場時，發現事故車體已嚴重變形，深陷在茂密的竹林之中。

由於現場地形極為陡峭，加上邊坡土壤鬆軟且濕滑，搜救人員難以直接靠近。經現場警消審慎評估，救援隊伍決定兵分兩路：一組人員負責開路並架設固定繩索，以防事故車輛繼續向下滑動造成二次傷害；另一組則攜帶重型破壞器材，冒險下切至翻落處進行搜救。

救援人員挺進至車輛墜落點後發現，車體因巨大撞擊力道已嚴重毀損，謝姓駕駛受困於變形的車體內。所幸謝男意識尚稱清楚，但因全身多處擦挫傷且受困狹窄空間，痛苦萬分。搜救人員不斷安撫其情緒，並在穩定車體後利用破壞器材撐開壓迫部位，小心翼翼地將傷者救出。

▲▼ 驚悚飛車墜落50公尺深谷！嘉義警消挺進溼滑竹林 奇蹟救回受困民眾 。（圖／竹崎分局提供）

隨後，醫護人員立即進行初步包紮固定，現場人員克服重力與陡坡困難，以接力接駁方式將謝男抬運回道路上方，隨即送往醫院治療。經警方實施酒測，謝姓駕駛並無酒精反應，詳細肇事原因仍有待釐清。


竹崎分局表示，本次救援任務展現了警消臨危不亂的專業素養與高度的默契配合，家屬對此深表感激。分局長同時提醒廣大駕駛朋友，山區道路狹窄且彎道多，天候變化常導致路面濕滑，民眾行車務必減速慢行，並確保精神狀況良好，避免疲勞駕駛，以守護自身與他人的行車安全。

▲▼ 驚悚飛車墜落50公尺深谷！嘉義警消挺進溼滑竹林 奇蹟救回受困民眾 。（圖／竹崎分局提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【還敢偷笑】狗狗被訓話眼神狂飄 看到救兵忍不住偷笑

關鍵字：

嘉義竹崎車禍救援飛車竹林

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

