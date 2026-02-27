　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫外遇「送房」求原諒卻不繳房貸　妻告討408萬只拿回一半

記者黃翊婷／綜合報導

南部一對夫妻阿強、小美（均為化名）因男方外遇，為求原諒，決定將婚後共同購買的房子「自己的應有部分二分之一」移轉登記給女方，但他之後卻沒有繼續繳納房貸，結果被小美一狀告上法院。法官日前審理之後，判阿強應支付小美204萬4481元。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲阿強和小美因房貸問題鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強婚後買了一間房子，並贈予她房屋應有部分二分之一，後來因為阿強外遇，為求原諒，便在2017年間將自己所有的房屋應有部分二分之一也贈與她，並完成移轉登記，沒想到阿強自2023年8月起就未按時繳納郵局貸款，隨後兩人離婚，房貸費用均由她代墊，因此決定提告向阿強索討408萬8962元。

阿強則辯稱，當初買房登記為夫妻雙方共有，應有部分各二分之一，所以銀行、郵局貸款也應該各付一半；退一步而言，小美並未擔任銀行貸款的連帶保證人，卻是郵局貸款的連帶保證人，縱使認定他有贈與行為，郵局貸款的部分，也應當維持各自分擔二分之一。

法官表示，經查證房子的相關資料，發現阿強和小美均為買受人，而且登記為雙方共有，應當視為共同購買，而非小美所說的「阿強婚後買了一間房子，並贈予她房屋應有部分二分之一」。

後來阿強因外遇事件，寫紙條向小美請求原諒，包含「薪水全歸老婆」、「隨時報告地點」、「主動報備來電及內容」等等，接著他在2017年4月辦理移轉房地贈與並登記完畢。法官認為，阿強沒有提出證據證明後來的贈與不是出自他的本意，所以沒有採信他這部分的說詞。

法官指出，最初該房子是夫妻雙方共同出資購買，本應各負擔一半銀行及郵局的房貸，後來阿強將自己的部分贈與小美，但沒有同時移轉郵局貸款的債務給對方，所以郵局貸款的部分，雙方仍需各負擔一半，最終裁定阿強應支付小美204萬4481元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問」她秒垮臉
白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！動怒瞪人被拍
「原價127特價219」賣場促銷牌網傻眼　真相曝光
小學生超商吃麥當勞被公審「尊重在哪」　店長還原真相喊歡迎
快訊／阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布全面開戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

過完年了還在賭！嘉義警抄朴子桌遊館賭場　逮13賭客

交趾陶大師謝東哲開車墜50米深谷　驚險獲救：神要我回來創作

失控畫面曝！高雄賓士男酒駕衝進人行道　撞毀共享單車停車樁

夫外遇「送房」求原諒卻不繳房貸　妻告討408萬只拿回一半

快訊／台南工廠凌晨火警！燃燒60平方公尺　警消出動43人灌救　

宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

上海銀行1.4萬筆個資外洩案　「內鬼」曝光

伏擊醫美董座「殺人未遂聲押」　槍手5天前才因持槍交保

北市人妻急報案「老公下班未歸」　警一查驚見顧問、業主倒臥水塔

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

過完年了還在賭！嘉義警抄朴子桌遊館賭場　逮13賭客

交趾陶大師謝東哲開車墜50米深谷　驚險獲救：神要我回來創作

失控畫面曝！高雄賓士男酒駕衝進人行道　撞毀共享單車停車樁

夫外遇「送房」求原諒卻不繳房貸　妻告討408萬只拿回一半

快訊／台南工廠凌晨火警！燃燒60平方公尺　警消出動43人灌救　

宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

上海銀行1.4萬筆個資外洩案　「內鬼」曝光

伏擊醫美董座「殺人未遂聲押」　槍手5天前才因持槍交保

北市人妻急報案「老公下班未歸」　警一查驚見顧問、業主倒臥水塔

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

細野晴希今大巨蛋戰中華隊　目標壓制想讓伊藤、北山有壓力

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

【熱心天使】女高中生替失智翁拉褲穿鞋！　善心協助過程暖哭萬人

社會熱門新聞

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

即／北投大樓頂樓2人倒臥水塔

北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

伏擊醫美董座遭聲押　殺手5天前才因持槍交保

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

即／平溪大火　驚現「大火球」

宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

轟醫美董座4槍　槍手移送北檢

網紅公審前女員工　直播天王助反擊

獨／為愛盲從淪詐騙共犯　傻女抱兒淚灑法庭

更多熱門

相關新聞

房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

最新一集《地產詹哥老實說》邀請《ETtoday新聞雲》北中南3位房產記者，盤點過去1年自己寫過印象最深刻的新聞，分別為房仲的悲慘故事、土方之亂、阿拉伯皇宮開箱，另外他們也分享了最被忽略的新聞，包括防災型都更、老宅延壽、房貸環境。

一家三口住17坪「太擠了」　雙薪300萬想再買一間

一家三口住17坪「太擠了」　雙薪300萬想再買一間

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

10年增10%　百萬年薪房貸族占比破4成寫新高

10年增10%　百萬年薪房貸族占比破4成寫新高

關鍵字：

房貸

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面