夫外遇「送房」求原諒卻不繳房貸　妻告討408萬只拿回一半

記者黃翊婷／綜合報導

南部一對夫妻阿強、小美（均為化名）因男方外遇，為求原諒，決定將婚後共同購買的房子「自己的應有部分二分之一」移轉登記給女方，但他之後卻沒有繼續繳納房貸，結果被小美一狀告上法院。法官日前審理之後，判阿強應支付小美204萬4481元。

▲阿強和小美因房貸問題鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強婚後買了一間房子，並贈予她房屋應有部分二分之一，後來因為阿強外遇，為求原諒，便在2017年間將自己所有的房屋應有部分二分之一也贈與她，並完成移轉登記，沒想到阿強自2023年8月起就未按時繳納郵局貸款，隨後兩人離婚，房貸費用均由她代墊，因此決定提告向阿強索討408萬8962元。

阿強則辯稱，當初買房登記為夫妻雙方共有，應有部分各二分之一，所以銀行、郵局貸款也應該各付一半；退一步而言，小美並未擔任銀行貸款的連帶保證人，卻是郵局貸款的連帶保證人，縱使認定他有贈與行為，郵局貸款的部分，也應當維持各自分擔二分之一。

法官表示，經查證房子的相關資料，發現阿強和小美均為買受人，而且登記為雙方共有，應當視為共同購買，而非小美所說的「阿強婚後買了一間房子，並贈予她房屋應有部分二分之一」。

後來阿強因外遇事件，寫紙條向小美請求原諒，包含「薪水全歸老婆」、「隨時報告地點」、「主動報備來電及內容」等等，接著他在2017年4月辦理移轉房地贈與並登記完畢。法官認為，阿強沒有提出證據證明後來的贈與不是出自他的本意，所以沒有採信他這部分的說詞。

法官指出，最初該房子是夫妻雙方共同出資購買，本應各負擔一半銀行及郵局的房貸，後來阿強將自己的部分贈與小美，但沒有同時移轉郵局貸款的債務給對方，所以郵局貸款的部分，雙方仍需各負擔一半，最終裁定阿強應支付小美204萬4481元較為適當，全案仍可上訴。