東京「撞人族」下手台女童！達人曝背後變態心理　過來人教4招應對

▲日本出現「撞人族」，女童也受害。（圖／翻攝臉書／日本省錢小站）

記者葉國吏／綜合報導

日本出現「撞人族」，一對台灣母女在日本澀谷被長髮婦人惡意衝撞，引起網路討論。日本網友證實當地確實存在「撞人族」，專挑老人、婦孺等弱勢對象下手，旅日達人則分析「撞人族」背後隱藏的扭曲與壓力。另外也有網友透露遇到「撞人族」該如何因應。

這段在社群平台流傳的短片顯示，女童在路口比YA拍照時，一名藍衣女子竟刻意改變行進軌跡，以肩膀猛力撞擊女童並伸手推擠後離去。事實上，日本近幾年這類「撞人族」現象頻傳，加害者看準被害者難以反擊，藉此宣洩生活壓力。

宣洩底層壓力換權力感 東京新宿澀谷最嚴重

旅日達人「日本省錢小站」指出，這種惡意行為在新宿、澀谷等大站尤為嚴重。加害者多為承受極大工作壓力或處於社會底層的人士，透過欺負「軟柿子」來獲得掌控他人的強者幻覺。此外，匿名性與特有的空間防衛心態，也讓這些人在人潮擁擠的都會區肆無忌憚。

有些撞人族甚至抱持扭曲的正義感，專撞邊走邊看手機的行人，認為是在給對方教訓。由於日本大城市空間密度極高，部分心理不平衡者會產生「為何要我讓路」的念頭，進而演變成主動攻擊。這類行為在觀光客增加後，更頻繁地轉向不熟悉當地法條的外國旅客。

遇襲切記四步驟存證 報警堅持提告暴行罪

網友「夏木KRIS」分享遇到撞人族的四招自保術。首先要拉住對方並立刻錄影存證，詢問是否為故意；第二步是向路人尋求協助並請警方到場；第三步則是堅持對方觸犯日本刑法第208條的「暴行罪」，因為惡意衝撞並非單純事故。

最後，被害者應向警方申請「被害屆」受理證明書，這將影響後續賠償金額。雖然有網友認為出國旅遊沒時間耗，但達人強調，留下證據並報警是遏止這類歪風的最佳方式。面對層出不窮的街頭衝突，赴日旅遊的民眾務必提高警覺，隨時留意周遭可疑人士。