希拉蕊稱「完全不認識」淫魔富豪　沒去過私人島、沒搭過專機

▲希拉蕊前往國會委員會進行閉門作證。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）26日針對已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，首度前往國會委員會進行閉門作證。希拉蕊在聲明中堅稱，她完全不記得曾見過艾普斯坦，更強調自己從未搭過對方的私人飛機或前往私人島嶼，對於艾普斯坦的犯罪活動「無可奉告」。

強調「完全沒印象」 希拉蕊：沒去過小島、沒搭過專機

根據《路透社》報導，希拉蕊26日向眾議院監督委員會進行閉門作證。她在聲明中明確表示，「我不記得曾遇見過艾普斯坦先生。我從未搭乘過他的飛機，也從未造訪過他的島嶼、住家或辦公室。對此我沒有任何補充。」

希拉蕊也在聽證會上展開反擊，指責由共和黨主導的委員會試圖轉移焦點，掩蓋總統川普（Donald Trump）與艾普斯坦之間的聯繫。她更直指，川普政府過去「閹割了」國務院專門打擊國際性販運的辦公室。

聽證會爆插曲！遭共和黨議員偷拍 照片外流一度喊卡

不過，這場閉門聽證會一度傳出意外插曲。希拉蕊的顧問梅瑞爾（Nick Merrill）指出，聽證會進行到一半時，一張希拉蕊坐在桌邊的照片被外流到社群媒體上，嚴重違反委員會規定，導致聽證會緊急暫停。

發布該照片的保守派網紅強生（Benny Johnson）透露，照片是由共和黨籍眾議員波伯特（Lauren Boebert）所拍攝。

事實上，希拉蕊與丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）起初都拒絕出席作證，直到國會議員威脅要以「藐視國會罪」起訴，兩人才同意讓步。據了解，比爾．柯林頓預計將在27日接力作證。

▲柯林頓與艾普斯坦、其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。（圖／路透）



共和黨主席稱「還沒指控犯罪」 民主黨反擊：川普文件被藏起來

委員會主席、共和黨籍議員康默（James Comer）強調，這項調查並非政黨鬥爭，「目前沒人指控柯林頓夫婦有不法行為，但我們確實有很多疑點。」

委員會將追查希拉蕊與艾普斯坦的互動、對方是否參與柯林頓的慈善事業，以及希拉蕊與艾普斯坦同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的交情。

對此，委員會民主黨首席議員加西亞（Robert Garcia）則反嗆，川普時期的司法部選擇性扣留了300萬份艾普斯坦相關文件，疑似為了保護川普，「這些文件在哪裡？誰拿走的？必須給出答案。」他也呼籲川普與現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也應出面說明。

柯林頓曾多次搭艾普斯坦專機 任其進出白宮17次

柯林頓卸任後，曾多次搭乘艾普斯坦的飛機；但他否認有任何不法行為，並對這段交情表示遺憾。而根據康默的說法，在柯林頓總統任內，艾普斯坦曾造訪白宮17次。

司法部表示，目前正在審核是否有文件被不當扣留，並會適時公布，但也提醒部分內容可能包含未經證實的煽動性指控。