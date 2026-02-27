敘利亞營區遭棄守！　2萬名「ISIS家屬」集體失蹤了

▲敘利亞東北部阿爾霍爾營（al-Hol camp）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

敘利亞東北部原本關押「伊斯蘭國」（ISIS）成員家屬的阿爾霍爾營（al-Hol camp）在上個月因駐守武裝勢力撤離，爆發集體脫逃。美國情報機構與歐盟內部文件示警，失蹤人數恐高達2萬人，且營區圍牆被發現超過100處破口，這批極端份子家屬與核心成員的消失，已讓中東乃至全球反恐防線面臨崩潰危機。

庫德族撤軍爆「真空期」 營區圍牆驚見百處破口

根據CNN與《路透社》報導，敘利亞內政部發言人巴巴（Nureddin Baba）證實，原先負責看守營區的「敘利亞民主力量」（SDF）在上個月無預警撤離。巴巴指出，SDF在撤軍前完全沒有與敘利亞政府或美軍領導的國際聯軍進行協調，導致營區陷入權力真空。

敘利亞當局隨後在營區外牆發現了超過100處的毀損破口，認為這些「人為漏洞」讓走私與大規模偷渡行動更為容易。雖然SDF反駁相關指控，稱撤軍是為了避免營區淪為大馬士革政府軍攻擊的戰場，但雙方互相指責的同時，數萬名與ISIS有關的人員早已不知去向。

2萬名「恐怖種子」失蹤 情報揭示：恐在全球重組

《華爾街日報》消息指出，美國情報機構估計，目前約有1.5萬至2萬名與ISIS相關的人員在敘利亞境內流竄。歐盟一份機密備忘錄更直言，這批逃犯中包含大量「第三國國民」，目前身分與動向「極其不明」，嚴重威脅國際安全。

事實上，阿爾霍爾營一直被視為極端主義的溫床，聯合國數據指出，營內收容超過3萬人，且半數以上是12歲以下的兒童。

隨著阿薩德（Assad）政權在2024年底倒台、新總統沙拉（Ahmad al-Sharaa）上台，政權交替間的動盪，讓這群被稱為「恐怖種子」的家屬與戰士，極可能利用混亂局面在各國策劃東山再起。

美軍緊急轉移囚犯 各國拒接「燙手山芋」引發危機

為了防止ISIS死灰復燃，美國中央司令部（CENTCOM）本月初曾緊急執行為期23天的任務，將5700多名重刑囚犯從敘利亞東北部轉移至伊拉克看管。然而，面對阿爾霍爾營數萬人的龐大規模，美軍與SDF的撤離行動仍引發了連鎖反應。

目前，澳洲、英國及美國等國仍面臨龐大壓力，要求遣返受困於敘利亞營區的國民。然而，包含澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在內的各國領導人，多半出於國安考量拒絕接收這群具有ISIS背景的市民。

例如知名的「倫敦女學生」比根（Shamima Begum）至今仍被困在營區內。專家警告，若國際社會持續「冷處理」遣返問題，這場集體越獄恐將演變成新一輪的全球武裝衝突。