政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症　「育兒減工時」基層倒霉

記者葉國吏／綜合報導　

台北市長蔣萬安推動「育兒減工時」新政，引發社會討論。一名自稱曾在台北市府工作的網友「Sean」在社群平台發文，透露蔣萬安患有嚴重「政績焦慮症」，只求每個月有話題，卻讓第一線公務員與企業人資陷入混亂，勞動局業務科電話甚至被打爆，連上廁所時間都沒有。

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

經費僅五百萬看得到吃不到　補助名額遭酸萬中選一
這項計畫規定企業每月實施減工時至少十日，每人最高補助一萬五千元，但北市府僅編列五百五十萬元預算。換算下來，全台北市僅有三百六十六位家長能領滿補助，若以企業為單位，更只有五十五家公司能受惠，受惠比例低到僅有零點零七個百分點。

台北市十二歲以下孩童約二十七萬人，面對龐大的家長需求，預算規模顯得杯水車薪。Sean批評這種「先搶先贏」的模式，讓絕大多數人根本看得到吃不到，且預算來源不明，未來若要追加財源或擴大執行，相關的法源依據與預算勻支問題，市府顯然未做好功課。

▲▼台北市長蔣萬安將與AIT處長谷立言一同為台北燈節活動點燈。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

排除公務員遭疑自打臉　勞資仲裁恐成未爆彈
此外，補助對象僅限於設立在台北市的「事業單位」，這代表政府機關與國營事業被排除在外，連北市府自家的八萬名公務員都無法享受這項福利。Sean質疑，若公部門都無法帶頭示範，又要如何要求民間企業落實所謂的企業社會責任與永續經營。

減少工時不僅涉及薪資補貼，更牽動企業內部的排班與人力成本。在配套措施不足、預算嚴重短缺的狀況下，這項政策被批評為象徵性的政治宣示，甚至可能引發後續的勞資爭議仲裁壓力。對於基層的怒火，蔣萬安團隊如何解決政策的基本功問題，仍有待觀察。

蔣萬安

