宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

記者游芳男、葉國吏／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉梅花湖附近昨（26）日晚間驚傳民宅火警，一棟位於得安路的磚造平房突然起火燃燒。火災發生時一名老翁及時逃出火場，並未受傷。然而消防人員隨後進入屋內搜索時，卻在火場清理過程中發現一具焦屍，初步判斷疑為老翁的女兒，不過還要進一步比對DNA確定身分。

消防局在晚間9時28分接獲報案，指出得安路146巷一處平房發生火災。由於事發地點鄰近知名景點，猛烈火光與濃煙在夜幕中格外驚人，不少附近居民被巨大聲響嚇到外出查探。救援行動出動了多個分隊與快速救援小組投入搶救。

▲宜蘭梅花湖死亡火警。（圖／記者游芳男翻攝）

強力水線灌救防延燒 屋主逃生意識清楚

現場火勢極其猛烈，消防指揮官於晚間9時40分回報，年邁的男屋主已在第一時間成功脫困，意識清醒且無明顯外傷。消防員隨即佈署多條水線展開攻堅灌救，全力圍堵火勢，避免高溫與殘火波及周邊其他建物，現場氣氛一度相當緊張。

火勢於晚間10時11分獲得控制，不料人員進入室內進行殘火處理時，竟發現具難以辨識的遺體。警方初步掌握該名死者可能為老翁同住的女兒，但身分仍需進一步鑑識與比對。關於確切的起火原因以及詳細的燃燒面積，目前正由火調科調查釐清。