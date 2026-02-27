　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

記者游芳男、葉國吏／宜蘭報導　

宜蘭縣冬山鄉梅花湖附近昨（26）日晚間驚傳民宅火警，一棟位於得安路的磚造平房突然起火燃燒。火災發生時一名老翁及時逃出火場，並未受傷。然而消防人員隨後進入屋內搜索時，卻在火場清理過程中發現一具焦屍，初步判斷疑為老翁的女兒，不過還要進一步比對DNA確定身分。

消防局在晚間9時28分接獲報案，指出得安路146巷一處平房發生火災。由於事發地點鄰近知名景點，猛烈火光與濃煙在夜幕中格外驚人，不少附近居民被巨大聲響嚇到外出查探。救援行動出動了多個分隊與快速救援小組投入搶救。

▲▼宜蘭梅花湖死亡火警。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭梅花湖死亡火警。（圖／記者游芳男翻攝）

強力水線灌救防延燒　屋主逃生意識清楚
現場火勢極其猛烈，消防指揮官於晚間9時40分回報，年邁的男屋主已在第一時間成功脫困，意識清醒且無明顯外傷。消防員隨即佈署多條水線展開攻堅灌救，全力圍堵火勢，避免高溫與殘火波及周邊其他建物，現場氣氛一度相當緊張。

火勢於晚間10時11分獲得控制，不料人員進入室內進行殘火處理時，竟發現具難以辨識的遺體。警方初步掌握該名死者可能為老翁同住的女兒，但身分仍需進一步鑑識與比對。關於確切的起火原因以及詳細的燃燒面積，目前正由火調科調查釐清。

02/24 全台詐欺最新數據

沈玉琳抱病出席記者會！短暫露面繼續住院　告假拚復出
賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視
228連假大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追
MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘
上海銀行1.4萬筆個資外洩案　「內鬼」曝光

伏擊醫美董座「殺人未遂聲押」　槍手5天前才因持槍交保

北市人妻急報案「老公下班未歸」　警一查驚見顧問、業主倒臥水塔

快訊／桃園晚間「行人闖軌道」遭自強號撞亡

快訊／平溪大火　屋外不明燃燒驚現「大火球」

快訊／最貪消防署長黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

迎戰AI封測強勁需求！矽品擴廠徵才2000人 薪資79K↑

「寫隊規但沒執行」涉體罰性騷不成立　教練返校上課！人本回應

快訊／北投新建大樓頂樓2人倒臥水塔　保全驚見嚇報警

