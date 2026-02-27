小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭冬山一家鴨肉店因顧客的小孩折損菜單，要求家長賠償480元，因而掀起網友正反意見熱議，一派人力挺家長覺得賠償金額不合理，另一派人則力挺店家。還有一名自稱在宜蘭從事印刷業的網友表示，店家的菜單應該都有保留電子檔案，補印加上護貝，花費大約只需要100元左右。

▲一張菜單的賠償問題，掀起網友們正反意見爭論。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

菜單折損賠償480元

事件起因是一名家長帶著長輩、小孩前往宜蘭一家鴨肉店用餐，過程中家長專注於操作手機進行數位點餐，沒注意到孩子玩耍折損菜單，結帳時店員表明菜單是訂製品，要求賠償480元。家長當下付錢賠償，但事後仍感到很納悶，於是上網PO文，結果引起網友熱議。

店家發聲

接著，店家也在網路上發表聲明，並公布菜單製作總費用為9600元，印製20份，所以才會向顧客求償480元，事後檢討覺得這樣的處理方式確實不妥，願意向顧客道歉並退還480元。

網友正反議論

但網友們的議論仍未平息，目前仍有一派網友支持家長，認為店家不應該把設計成本算在顧客頭上；另一派網友則力挺店家，菜單確實損壞，要求賠償並無不妥。不過，一名自稱在宜蘭從事印刷業的網友表示，店家應該有保留菜單的電子檔案，補印一張加上護貝，花費大概只需100元左右。

就連網紅Cheap也在臉書PO文發表看法，他認為，菜單屬於耗材，不該當成傳家寶來求償，店家斤斤計較反而損失更多。

目前，家長的原PO文已經無法查看，似乎已把文章刪除，店家方面也未再回覆外界爭議。