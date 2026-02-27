希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

▲希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）被迫出席共和黨主導的聽證會，針對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案作證。她不僅全盤否認涉案，更公開挑戰委員會，要求現任美國總統川普（Donald Trump）也應針對兩人過往數萬次的檔案紀錄，親自宣誓說明真相。

這場由眾議院監督委員會主導的調查，旨在釐清政商名流與艾普斯坦間的關聯。希拉蕊在會中強調，她對相關罪行毫不知情，也從未搭乘過對方的私人飛機或造訪小島。擔任委員會主席的柯默（James Comer）則指出，明（28）日將持續訊問前總統柯林頓（Bill Clinton）。

拒絕政治鬥爭武器化 要求對等調查透明度

民主黨資深議員賈西亞（Robert Garcia）力挺希拉蕊，呼籲受害者需要真相，美國總統也應出面回答質疑。希拉蕊指責委員會意圖包庇特定公職人員，並將司法調查當作攻擊政敵的政治工具，而非履行監督職責。她重申，在相關人士被定罪前，早已與該名金融家斷絕往來。

事實上，柯林頓夫婦最初拒絕出席，是在眾議院共和黨人威脅祭出藐視國會法後，才點頭配合調查。儘管近期政府文件顯示多位政壇大老頻繁出現於紀錄中，但希拉蕊在開場陳述中表現強硬，明確與麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的非法活動劃清界線。

昔日情誼成政壇風暴 兩黨大老皆捲入其中

目前79歲的美國總統與柯林頓，均因過去與艾普斯坦的互動而飽受輿論壓力。雖然兩方陣營皆聲稱在2008年對方定罪前就已切割，但隨著調查文件陸續曝光，這些陳年往事已演變成兩黨間的攻防重頭戲，雙方支持者在社群媒體上更是針鋒相對。

隨著聽證會進入深水區，這場涉及人口販運與權力核心的醜聞，短期內恐難以平息。希拉蕊的轉守為攻，將皮球踢回給共和黨與白宮，讓這起本該聚焦於犯罪真相的調查，再度染上濃厚的選戰與政治角力色彩。