　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希拉蕊出席「富豪淫魔」艾普斯坦案聽證會　點名川普出面作證

▲▼希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／路透社）

▲希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）被迫出席共和黨主導的聽證會，針對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案作證。她不僅全盤否認涉案，更公開挑戰委員會，要求現任美國總統川普（Donald Trump）也應針對兩人過往數萬次的檔案紀錄，親自宣誓說明真相。

這場由眾議院監督委員會主導的調查，旨在釐清政商名流與艾普斯坦間的關聯。希拉蕊在會中強調，她對相關罪行毫不知情，也從未搭乘過對方的私人飛機或造訪小島。擔任委員會主席的柯默（James Comer）則指出，明（28）日將持續訊問前總統柯林頓（Bill Clinton）。

拒絕政治鬥爭武器化　要求對等調查透明度
民主黨資深議員賈西亞（Robert Garcia）力挺希拉蕊，呼籲受害者需要真相，美國總統也應出面回答質疑。希拉蕊指責委員會意圖包庇特定公職人員，並將司法調查當作攻擊政敵的政治工具，而非履行監督職責。她重申，在相關人士被定罪前，早已與該名金融家斷絕往來。

▲▼ 希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。（圖／路透）

▲希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。（圖／路透）

事實上，柯林頓夫婦最初拒絕出席，是在眾議院共和黨人威脅祭出藐視國會法後，才點頭配合調查。儘管近期政府文件顯示多位政壇大老頻繁出現於紀錄中，但希拉蕊在開場陳述中表現強硬，明確與麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的非法活動劃清界線。

昔日情誼成政壇風暴　兩黨大老皆捲入其中
目前79歲的美國總統與柯林頓，均因過去與艾普斯坦的互動而飽受輿論壓力。雖然兩方陣營皆聲稱在2008年對方定罪前就已切割，但隨著調查文件陸續曝光，這些陳年往事已演變成兩黨間的攻防重頭戲，雙方支持者在社群媒體上更是針鋒相對。

隨著聽證會進入深水區，這場涉及人口販運與權力核心的醜聞，短期內恐難以平息。希拉蕊的轉守為攻，將皮球踢回給共和黨與白宮，讓這起本該聚焦於犯罪真相的調查，再度染上濃厚的選戰與政治角力色彩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳抱病出席記者會！短暫露面繼續住院　告假拚復出
賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視
宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒
228連假大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追
MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘
輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

95%瀕臨核戰！AI兵推結果曝光　「這模型」戰略決策最瘋狂

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」雙人滑獎金總額曝　透露未來用途

川普訪中倒數　盧比歐：美中關係已達到「戰略穩定」

中國對日企祭出口禁令　高市早苗喊「無法接受」：已表達強烈抗議

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

攜大量毒品遭查獲！泰籍女「經高雄轉機」　那霸海關發現行李藏軟糖

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

醫美槍手林于翔移送

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

95%瀕臨核戰！AI兵推結果曝光　「這模型」戰略決策最瘋狂

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」雙人滑獎金總額曝　透露未來用途

川普訪中倒數　盧比歐：美中關係已達到「戰略穩定」

中國對日企祭出口禁令　高市早苗喊「無法接受」：已表達強烈抗議

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

攜大量毒品遭查獲！泰籍女「經高雄轉機」　那霸海關發現行李藏軟糖

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

台積電推零配件在地化計畫　年產值逾20億元

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症　「育兒減工時」基層倒霉

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

【貼心寶寶】湘荷妹妹見阿婆沒有櫻桃　秒分享自己碗裡的！

國際熱門新聞

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

關稅退費戰開打　1800間企業提告

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

中國制裁日企祭出口禁令　高市：無法接受

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」獎金總額曝

95%瀕臨核戰　AI兵推結果曝光

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

女在男友面前「遭7男輪流性侵」

26歲女「激戰400男」懷孕尋生父　參加男同志：挺可怕的

希拉蕊出席「富豪淫魔案」聽證會　點名川普出面作證

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

買F-16戰機沒用？　既得利益團體大賺

更多熱門

相關新聞

霍金左擁右抱比基尼女郎？家屬揭真相

霍金左擁右抱比基尼女郎？家屬揭真相

美國司法部最新公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）檔案顯示，英國已故理論物理學家霍金（Stephen Hawking）的名字被提及至少250次，他被2名比基尼女子左右環繞的照片也被曝光。不過，霍金家屬已經駁斥他捲入案件的臆測。

淫魔富商儲藏室　驚見性奴訓練手冊

淫魔富商儲藏室　驚見性奴訓練手冊

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　疑川普性侵

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　疑川普性侵

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

英前駐美大使涉「淫魔」案被逮

英前駐美大使涉「淫魔」案被逮

關鍵字：

艾普斯坦

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面