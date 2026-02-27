　
路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

▲▼ 美軍在2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」（ISIS）30多個目標發動10次打擊行動。（圖／翻攝自美國中央司令部）

▲美軍在2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」（ISIS）30多個目標發動10次打擊行動。（圖／翻攝自美國中央司令部，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美國國務院近期針對敘利亞電信建設發出嚴正警告，要求其通訊設備應避開中國技術，以免對美方國家安全與隱私構成威脅。這項訊息是在舊金山一場未公開會議中，由代表團傳達給敘利亞通訊部長海卡爾（Abdulsalam Haykal）。

自2024年現任敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）推翻與中國維持戰略夥伴關係的阿塞德（Bashar al-Assad）後，華府便密切關注大馬士革動向。據悉敘方正考慮採購中國技術支援基地台與網路供應商，引發美方高度關切。

▲▼ 美軍在2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」（ISIS）30多個目標發動10次打擊行動。（圖／翻攝自美國中央司令部）

美方施壓採購　防範敏感資訊外洩
參與談判的知情人士透露，美方要求敘利亞明確說明中國設備的引進計畫。雖然敘利亞對與美國企業合作持開放態度，但因基礎設施開發時程緊迫，加上出口管制等法規限制，讓大馬士革不得不尋求更多元且低價的供應商選擇。

一名美國外交官向路透社（Reuters）證實，已明確敦促敘利亞採用美國或其盟國技術。美國國務院發言人強調，中國法律可強制企業分享敏感資訊，若採購條件誘人得不合常理，通常代表隱私風險極高，呼籲各國應將安全置於價格之上。

