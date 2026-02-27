228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

228連假首日，受到鋒面、東北季風影響，中部以北及東北部轉涼雨勢大。雨勢延續到週日上半天，下週一又有另一波鋒面接力有「春雷」發生的可能。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(27)日鋒面南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨、並有較大雨勢，中部以北及東北部轉涼。各地區氣溫如下：北部16至23度、中部17至26度、南部18至30度、東部16至28度。



明(28)日中部以北仍有明顯降雨，範圍逐漸擴及南部、中部以北仍偏涼。下週(1)日降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部降雨，下午起至下週一(2日)上半天降雨停歇，為短暫空檔、天氣回暖。

▲下週二(3日)2時閃電模擬圖顯示，中部附近有閃電(春雷)發生。對流胞的準確模擬，對任何模式而言皆不容易，僅可視為機率是存在的。（圖／洩天機教室）

下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫降；下週二(3日)降雨範圍擴大、各地皆有局部陣雨、偶有「春雷」及較大雨勢的機率，再轉涼。下週三(4日)鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下週四(5日)為短暫空檔、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

下週五(6日)東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週六(7日)及下下週(8)日天氣轉乾。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。