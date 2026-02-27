連假首日大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追雪有望

▲228連假第一天東北季風、鋒面影響，中部以北有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是228連假第一天，中部以北因鋒面通過及東北季風增強，有局部大雨、雷雨發生的機率，北部、宜蘭轉涼，海拔3500公尺以上高山有可能降雪。

根據中央氣象署資料顯示，今天（27日）鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨；若低溫與水氣配合，海拔3500公尺以上高山則有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，登山應注意安全。

氣溫方面，由於東北季風增強，北部及宜蘭天氣將轉涼，整體高溫趨勢下降，預測基隆北海岸及北部高溫約19-21度，中部、台南、宜蘭及花蓮25-27度，高、屏及台東仍可達28-29度，至於各地低溫約18-21度。

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

2/28華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地均有短暫陣雨。

2/28低溫預測：台灣各地及澎湖17-21度，金門14度，馬祖13度；高溫預測：北部及宜蘭22-25度，中南部26-28度、花東及澎湖23-25度，金門17度，馬祖14度‧3/1(日) 東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

3/2(一) 另一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

3/1-3/2低溫預測：台灣各地及澎湖18-22度，金門14-16度，馬祖12-13度；高溫預測：台灣各地及澎湖25-31度，金門20-23度，馬祖16-18度。