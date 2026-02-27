賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視

記者黃翊婷／綜合報導

台北101董事長賈永婕近日因推動歷史教育，引發網友熱議，卻被部分網友說是意圖爭取台北市長提名，「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代」。對此，賈永婕表示，她沒有計畫參政，也不會參與競選台北市長，過去她對台灣的民主歷程根本無感，「這個月對我來說，比較像是一條懺悔的路」，她氣的是自己的漠視。

▲賈永婕近期陷入爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

賈永婕PO蔣中正蠟像照引爭議

賈永婕因在社群平台PO出蔣中正蠟像的照片，並直言「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，引發網友正反意見議論。甚至有人認為賈永婕之所以這麼做，是意圖向民進黨爭取台北市長提名，並與現任台北市長蔣萬安對決，堪稱是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代」。

賈永婕強調無政治意圖與立場

對此，賈永婕26日深夜在臉書發文表示，網路爭議實在是扯太遠了，她與蔣萬安認識多年，私下互動良好，「總之我再次強調我沒有政治意圖與立場，我不是政治的人才，沒有計畫參政，我不會參與競選台北市長！」

賈永婕提到，以前的她對台灣的民主歷程根本無感，覺得那是很久以前的事情，所以不看、不聽、不關心，是無所謂的冷漠，後來因為林宅血案電影爭議，她接觸到很多文章，並開始對自己曾經用高高在上、事不關己的態度看待這些事情而感到後悔，「羞愧自己曾經用輕描淡寫的態度面對別人的傷痛。羞愧自己站在安全的位置，卻沒有願意去理解。」

「這個月對我來說，比較像是一條懺悔的路。」賈永婕說，她很氣自己的漠視，也對當時的當權者生氣，「無論時空背景如何當時都不應該如此殘暴的對待跟自己意見不合的人民。」

賈永婕強調，她的曾祖父的家族是軍閥，當時也許也有很殘酷不公義的事情發生，「但我相信都已遠去，借鏡過去，台灣的法治、民主自由，不可能容許威權，悲劇再發生。台灣一定會越來越好！」