生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他公審小學生在超商狂吃麥當勞「尊重在哪」　店長還原真相

▲▼超商內用區。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

▲網友公審小學生超商狂嗑麥當勞「尊重在哪」，店長還原真相。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

記者趙蔡州／綜合報導

現在超商幾乎都會設置內用區，供消費者在店內用餐或消息，有網友表示，他近日到苗栗竹南一間超商消費時，發現有一群小學生使用內用區狂吃麥當勞，卻疑似沒有購買超商任何物品，讓他直言這些人非常不尊重店家，消息一出立刻引發網友熱烈討論，甚至釣出超商店長留言。

網友在Threads表示，他近日在苗栗竹南一間超商消費時，發現有一群小學生在內用區狂嗑麥當勞，桌上卻完全沒有任何店裡的商品，疑似沒有在店內消費，讓他質疑這些學生的品德教育是否有問題，「尊重在哪？」

超商店長回應　稱有互動也會打招呼

貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出一名自稱是該超商店長的網友表示，這些小朋友是對面乒乓球館的學生，雙方一直以來都建立了非常良好的互動關係，小朋友們並非完全沒有消費，「因為冬令營的關係，加上球館位置和空間有限，每一年教練都會提前跟我們打聲招呼，先詢問我們意願是否可以讓小朋友們中午來這裡用餐，我們當然敞開雙手非常歡迎，希望大家不要誤會小朋友們和教練的努力」。

他還強調，「每個小朋友要離開門市前，一定會把桌面整理非常乾淨，且會到櫃檯跟我們說謝謝，超商確實有明文規定不可帶外食進入門市用餐，但一切的規定前提還是基於人性和溫暖，並且這個並非常態，所以希望大家多給孩子們鼓勵，少一點責備吧」。

乒乓球館的教練也現身留言，他說，「這間超商跟我們的乒乓球館長年建立友好關係，由於每年冬令營及夏令營人數眾多，而館內空間有限，才會跟店長討論能否讓小朋友到店內用餐，店長也非常有愛心的答應了，小朋友也基本都有在店內消費，也告訴店長若孩子有喧鬧與不雅行為請立即告知，如果有影響到社會大眾本人在此致歉，也謝謝各位的關心」。

其他網友看了也紛紛表示，「超商店ok、教練也ok，偷拍的人『尊重在哪？』果然品德教育很重要啊」、「你偷拍的時候好像也沒尊重喔」、「好討厭任何偷拍未成年小孩子並上網公審的貼文，你可以直接跟他們說或是店家說，而不是放在網路」、「如果是我的孩子被這樣拍，我覺得很不被尊重，一堆自以為正義的鍵盤俠。」

02/24 全台詐欺最新數據

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

他公審小學生在超商狂吃麥當勞「尊重在哪」　店長還原真相

他公審小學生在超商狂吃麥當勞「尊重在哪」　店長還原真相

超商小學生外食冬令營苗栗

