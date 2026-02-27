　
    • 　
>
軍武

陸軍司令無預警北上　視導M1A2T換裝部隊

▲▼陸軍司令無預警北上　視導M1A2T換裝部隊。（圖／陸軍提供）

▲陸軍司令無預警北上視導。（圖／陸軍提供）

文／中央社

陸軍26日表示，司令呂坤修上將在228連續假期前，赴北部地區視導M1A2T戰車的換裝部隊，期勉官兵要具體落實戰訓工作，唯有國軍進步速度大過敵人，才能建構可恃嚇阻力量。

陸軍編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，第1批38輛與第2批42輛已分別在113年12月、去年7月運抵台灣，第3批28輛戰車目前已在美國製造完畢，軍方積極安排船班運返台灣。

陸軍今天指出，呂坤修在228連假前，無預警前往北部地區視導換裝部隊訓練實況，除嘉勉官兵留守期間戮力戰備辛勞，同時要求應體認當前敵情威脅，務實執行戰備狀況演練，並嚴密監控敵情動態，保持高度戰備警覺，確保國家安全。

呂坤修強調，官兵切勿將「新訓練、新思維、新裝備、新科技」當成口號背誦，當敵人竭盡所能想要侵犯台灣的時刻，一成不變是無法去因應未來更新、更嚴峻的挑戰，期勉官兵要具體落實戰訓工作，唯有當國軍進步的速度大過敵人，才能建構可恃嚇阻力量。

呂坤修提醒留值官兵，應熟悉各階段戰備整備實務工作，並完成通信及主戰裝備檢整，保持能隨時接戰狀態，確保應變能量不中斷；另在新式武器裝備接裝訓練期間，應周延人員訓用、訓場整建、裝備維保等全般規劃，並按任務節點管制執行，確保如期如質達成接裝任務。

02/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

3項武器發價書將到期！顧立雄籲立院先授權　徐巧芯：先跟美提延期

3項武器發價書將到期！顧立雄籲立院先授權　徐巧芯：先跟美提延期

1.25兆軍購特別條例相關法案3月6日才將全數在立法院付委審查，但M109A7自走砲等3項軍購案的發價書簽署期限至3月15日止，國防部長顧立雄盼立法院能授權國防部先與美國簽署。對此，立法院外交國防委員會立委徐巧芯表示，我方是採購方，所以可以提出延期的要求，她希望顧立雄先這麼做，除非美方拒絕，但根據過去經驗，我方非常多次都有提出延期要求，而對方都有予以同意，且目前沒有任何一個版本未包含這些武器採購項目，所以美方沒有理由認為我方沒有要買，反倒是行政院跟國防部願不願意做。

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

初四就來擾！　8架次共機、7艘共艦出海擾台

初四就來擾！　8架次共機、7艘共艦出海擾台

