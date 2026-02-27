國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

▲今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期成長9.4%。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

國人出國熱度未減，交通部觀光署也為今年來台國際旅客訂定930萬至940萬人次目標。根據觀光署統計，今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期成長9.4%，再創同期新高；來台旅客則為72萬3,375人次，也高於去年同期。

根據觀光署統計，今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期增加15萬1,792人次，成長9.4%，也遠超越疫情前2019年同期129萬9,722人次，創下新高。來台旅客則有72萬3,375人次，也超越去年同期65萬1,078人次，但仍未回到疫情前水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，今年1月國人出國目的地仍以日本為大宗，達68萬7,698人次，其次為赴中國大陸28萬4,532人次，接著為赴韓國16萬3,616人次、赴香港14萬0,151人次、泰國10萬2,407人次、越南9萬7,950人次。

若以來台客源來看，今年1月韓國來台旅客以13萬0,755人次超越日本旅客12萬0,310人次，接續為香港7萬6,023人次、菲律賓6萬8,517人次、美國5萬6,056人次、中國大陸4萬6,690人次。

去年全年出國達1894萬4436人次，來台旅客僅867萬4547人次，觀光逆差達1000萬人次，觀光署長陳玉秀日前表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，預估930至940萬人次是可以達成的目標，1月相較去年有成長，2月看起來是持平。



