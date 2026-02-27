　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期成長9.4%。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

國人出國熱度未減，交通部觀光署也為今年來台國際旅客訂定930萬至940萬人次目標。根據觀光署統計，今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期成長9.4%，再創同期新高；來台旅客則為72萬3,375人次，也高於去年同期。

根據觀光署統計，今年1月出國旅客達176萬5,274人次，較去年同期增加15萬1,792人次，成長9.4%，也遠超越疫情前2019年同期129萬9,722人次，創下新高。來台旅客則有72萬3,375人次，也超越去年同期65萬1,078人次，但仍未回到疫情前水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，今年1月國人出國目的地仍以日本為大宗，達68萬7,698人次，其次為赴中國大陸28萬4,532人次，接著為赴韓國16萬3,616人次、赴香港14萬0,151人次、泰國10萬2,407人次、越南9萬7,950人次。

若以來台客源來看，今年1月韓國來台旅客以13萬0,755人次超越日本旅客12萬0,310人次，接續為香港7萬6,023人次、菲律賓6萬8,517人次、美國5萬6,056人次、中國大陸4萬6,690人次。

去年全年出國達1894萬4436人次，來台旅客僅867萬4547人次，觀光逆差達1000萬人次，觀光署長陳玉秀日前表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，預估930至940萬人次是可以達成的目標，1月相較去年有成長，2月看起來是持平。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問」她秒垮臉
白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！動怒瞪人被拍
「原價127特價219」賣場促銷牌網傻眼　真相曝光
小學生超商吃麥當勞被公審「尊重在哪」　店長還原真相喊歡迎
快訊／阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布全面開戰
台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

「原價127特價219」肉圓名店老闆賣場見這1幕傻眼　真相曝光

國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

東京「撞人族」下手台女童！達人曝背後變態心理　過來人教4招應對

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

「原價127特價219」肉圓名店老闆賣場見這1幕傻眼　真相曝光

國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

東京「撞人族」下手台女童！達人曝背後變態心理　過來人教4招應對

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

春節最美風景！桃園婦走失北市街頭　士林暖警遞糕餅助團圓

徵召翁壽良參選嘉義市長　鄭麗文喊話藍白合「民調對決」

清晨國道車流為平日1.5倍　高公局公告上午9處易塞路段

細野晴希今大巨蛋戰中華隊　目標壓制想讓伊藤、北山有壓力

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

生活熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

連假首日大變天！　中部以北炸雷雨2地轉涼

2月底開始「好運上門四大生肖」

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

嘉義肉圓老闆遇怪異促銷牌　網友秒懂折扣

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

更多熱門

相關新聞

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

根據交通部觀光署統計，去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於2019年疫情前，平均住房率為45.73%；價格方面，去年旅館平均房價為2,984元，較前年增0.81%；民宿平均房價為2,438元，較前年增1.37%。

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

關鍵字：

出國旅遊國旅旅客觀光

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面