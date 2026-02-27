　
2天1夜玩山城！茂林進入最美季節　紫斑蝶飛舞暖湯吸客朝聖

▲茂林紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲茂林紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

秋冬轉涼，也正是南台灣山城最迷人的季節。隨著山林氣溫下降、紫斑蝶南飛越冬，高雄茂林風景區再度進入一年一度的最佳旅遊時刻，高市府整合六龜、茂林、桃源與屏北地區觀光資源，以寶來不老溫泉區為核心，串聯部落文化、生態賞蝶與暖湯療癒行程，推出二天一夜山城深度旅遊，邀請旅客走進山林，感受自然與原民文化交織的慢旅行魅力。

每年11月至隔年3月，是全球唯二越冬型蝴蝶「紫斑蝶」現身茂林的季節，走進茂林紫蝶生態公園，山谷間可見成群紫蝶隨氣流盤旋飛舞，如同紫色浪潮覆蓋山林，也讓茂林成為國際級生態景點之一，不少遊客清晨即進入園區，只為捕捉蝶群振翅瞬間。

▲茂林紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，茂林是國際級生態景點之一。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了生態景觀，部落文化同樣是旅程亮點，萬山部落透過文化散策與魯凱族風味餐體驗，讓旅客深入認識山林生活智慧；登上龍頭山遊憩區的小長城步道，龍頭山與蛇頭山壯闊地形盡收眼底，傍晚入住山林生態民宿後，還可參加夜間導覽，在星空與蟲鳴聲中感受山城最原始的寧靜。

第二天行程則延續生態主題，走讀濕地環境教育場域後，午後前往寶來溫泉區泡湯放鬆，在暖霧氤氳中洗去旅途疲憊。返程前再漫步新威森林公園桃花心木步道，筆直林道隨光影變化展現不同風貌，也為兩天一夜旅程留下悠然收尾。觀光單位表示，今年除「茂林雙年賞蝶季」外，也結合南島族群婚禮等特色活動，並推出主題專車、住宿優惠及數位打卡推廣，希望透過整合旅宿、餐飲與部落體驗，吸引旅客延長停留時間，帶動山城觀光再升溫。

「三餘書店」留客秘訣曝光！活動出席達9成　鐵粉甘心原價買書

「三餘書店」留客秘訣曝光！活動出席達9成　鐵粉甘心原價買書

書店經營不能單靠熱情，高雄「三餘書店」自2013年開幕以來，成為觀光客、文青口耳相傳必訪的藝文點。負責人鍾尚樺透露，實體書店的重點不是放在快速交易，而是要跟讀者經營「長期關係」，透過聊天、選書、講座、展覽、公共活動，讓讀者願意停留、反覆回訪，三餘也因此走出跟多數獨立書店不同的路線，近年還延伸投資影視，獲文化部選為「百大文化基地」之一。

入住高雄日航揮別喧囂！

全台6間新開飯店特色一次看

「駁二市集」連8天250攤集結、露天電影免費看

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

高雄旅遊紫斑蝶茂林風景部落文化寶來溫泉

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

