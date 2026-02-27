3月新制懶人包！台北「育兒減工時」　500元運動幣開領

▲北市府推動「育兒減工時」政策。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

即將邁入3月，有多項新制上路，其中最受矚目的是，台北市宣布如果家中有12歲以下孩童，爸媽每天可減少1小時工時，工資由市府補助8成。另外，500元運動幣也將開放領用，還有海外網購包裹改實名委任，汽車路考新增「無號誌路口停讓」考驗動作等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

●北市家中有12歲以下童 爸媽日減工1小時

台北市長蔣萬安在市政會議上裁示，台北市將領先全國，讓家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，這些家長每天可以減少1小時的工作，而所減少的工資將由市府補助。

北市勞動局指出，將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元，申請期間為3月1日至6月30日止。【更多詳情】



●500元運動幣開放領用 適用3大類消費

為鼓勵全民培養運動與觀賞賽事消費習慣，運動部推動運動幣政策，已於2月中旬順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣，可於經審核通過之合作店家消費抵用。運動幣抵用期限至12月31日止，不限抵用次數及抵用金額，適用於「做運動」、「看比賽」、「添裝備」三大類別運動產業合作店家。【更多詳情】

▲運動幣政策3月1日起開領。（圖／運動部提供）



●海外網購 完成委任再辦理報關

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。【更多詳情】

●汽車隔熱紙透光率納管 檢驗違規最重吊照

汽車隔熱紙透光率2月28日起正式納管檢驗，新申領牌照新車前擋玻璃透光率要70%以上、前側窗透光率40%以上，目前已有378款型號隔熱紙符合標準。為避免發生「新車先領牌後再貼不合格隔熱紙」漏洞，小客車新車領牌上路5年後、計程車和幼童車領牌1年後將檢驗，不合格最重罰1800元，甚至吊銷牌照。【更多詳情】

●汽車路考新增無號誌停讓 沒做「一次扣32分」出局

公路局表示，3月30日起，小型車場地內路考將增加「無號誌路口停車再開」的考驗動作，大型車新增「指差確認」和「視野死角確認」等動作，若沒有做到，將一次扣32分，由於筆試合格為70分，將無法通過考照。【更多詳情】



●一年闖紅燈3次 3月起將強制回訓

為降低肇事，違規回訓矯正制度將更嚴格，新增闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛，以及未依規定減速等違規。交通部公布該3項違規的11種樣態，包括行經學校或醫院不減速慢行等，一般駕駛人一年違規3次以上，將強制上3小時矯正防制班講習。【更多詳情】

●國道再增設3處動態地磅 超載最重罰9萬

國道大貨車超載超重一旦發生事故，恐造成嚴重死傷，目前國道已有13處地磅站建置動態地磅系統，高公局規劃3月1日起再新增國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處動態地磅系統，總計共16處。若有大貨車超載，根據《道路交通管理處罰條例》，最高可處9萬元罰鍰。【更多詳情】

●台鐵個人訂票上限放寬 「補票」開放信用卡

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票新制，除了可線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張。【更多詳情】

另外，為持續推動數位化服務，自3月2日起，全線車站補票處除了原有的現金支付外，將全面新增「信用卡」及「行動（條碼）支付」服務。【更多詳情】

▲台鐵個人訂票上限放寬為9張。（圖／記者李姿慧攝）



●郵局網路轉定存限額 調降至100萬元

中華郵政公司公告，自3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。【更多詳情】

●「大雷雨即時訊息」預警範圍 延伸至鄉鎮沿海

中央氣象署宣布，3月2日起將「大雷雨即時訊息」的預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，發布細胞廣播警訊（CBS）。【更多詳情】

●衛福部6項新制 新冠疫苗免費打到4月

衛福部3月實施6項新制，疾管署擴大新冠疫苗全民免費接種，延長實施至4月30日；在肝病防治方面，「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」收案對象，增加代謝性、酒精性肝炎且肝纖維化F3以上2類病人，透過強化追蹤管理，延緩病程惡化，預期受惠人數超過30萬人。【更多詳情】