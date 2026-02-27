　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3月新制懶人包！台北「育兒減工時」　500元運動幣開領

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲北市府推動「育兒減工時」政策。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

即將邁入3月，有多項新制上路，其中最受矚目的是，台北市宣布如果家中有12歲以下孩童，爸媽每天可減少1小時工時，工資由市府補助8成。另外，500元運動幣也將開放領用，還有海外網購包裹改實名委任，汽車路考新增「無號誌路口停讓」考驗動作等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

●北市家中有12歲以下童　爸媽日減工1小時

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市長蔣萬安在市政會議上裁示，台北市將領先全國，讓家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，這些家長每天可以減少1小時的工作，而所減少的工資將由市府補助。

北市勞動局指出，將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元，申請期間為3月1日至6月30日止。【更多詳情】

●500元運動幣開放領用　適用3大類消費

為鼓勵全民培養運動與觀賞賽事消費習慣，運動部推動運動幣政策，已於2月中旬順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣，可於經審核通過之合作店家消費抵用。運動幣抵用期限至12月31日止，不限抵用次數及抵用金額，適用於「做運動」、「看比賽」、「添裝備」三大類別運動產業合作店家。【更多詳情】

▲ 運動部推動運動幣政策，已於115年2月12日順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣 。（圖／運動部提供）

▲運動幣政策3月1日起開領。（圖／運動部提供）


●海外網購　完成委任再辦理報關

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。【更多詳情】

●汽車隔熱紙透光率納管　檢驗違規最重吊照

汽車隔熱紙透光率2月28日起正式納管檢驗，新申領牌照新車前擋玻璃透光率要70%以上、前側窗透光率40%以上，目前已有378款型號隔熱紙符合標準。為避免發生「新車先領牌後再貼不合格隔熱紙」漏洞，小客車新車領牌上路5年後、計程車和幼童車領牌1年後將檢驗，不合格最重罰1800元，甚至吊銷牌照。【更多詳情】

●汽車路考新增無號誌停讓　沒做「一次扣32分」出局

公路局表示，3月30日起，小型車場地內路考將增加「無號誌路口停車再開」的考驗動作，大型車新增「指差確認」和「視野死角確認」等動作，若沒有做到，將一次扣32分，由於筆試合格為70分，將無法通過考照。【更多詳情】

●一年闖紅燈3次　3月起將強制回訓

為降低肇事，違規回訓矯正制度將更嚴格，新增闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛，以及未依規定減速等違規。交通部公布該3項違規的11種樣態，包括行經學校或醫院不減速慢行等，一般駕駛人一年違規3次以上，將強制上3小時矯正防制班講習。【更多詳情】

●國道再增設3處動態地磅　超載最重罰9萬

國道大貨車超載超重一旦發生事故，恐造成嚴重死傷，目前國道已有13處地磅站建置動態地磅系統，高公局規劃3月1日起再新增國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處動態地磅系統，總計共16處。若有大貨車超載，根據《道路交通管理處罰條例》，最高可處9萬元罰鍰。【更多詳情】

●台鐵個人訂票上限放寬　「補票」開放信用卡

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票新制，除了可線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張。【更多詳情】

另外，為持續推動數位化服務，自3月2日起，全線車站補票處除了原有的現金支付外，將全面新增「信用卡」及「行動（條碼）支付」服務。【更多詳情】

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵個人訂票上限放寬為9張。（圖／記者李姿慧攝）


●郵局網路轉定存限額　調降至100萬元

中華郵政公司公告，自3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。【更多詳情】

●「大雷雨即時訊息」預警範圍　延伸至鄉鎮沿海

中央氣象署宣布，3月2日起將「大雷雨即時訊息」的預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，發布細胞廣播警訊（CBS）。【更多詳情】

●衛福部6項新制　新冠疫苗免費打到4月

衛福部3月實施6項新制，疾管署擴大新冠疫苗全民免費接種，延長實施至4月30日；在肝病防治方面，「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」收案對象，增加代謝性、酒精性肝炎且肝纖維化F3以上2類病人，透過強化追蹤管理，延緩病程惡化，預期受惠人數超過30萬人。【更多詳情】 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳抱病出席記者會！短暫露面繼續住院　告假拚復出
賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視
宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒
228連假大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追
MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘
輝達挫逾5%！去年春季來最大跌幅　台積電ADR跌2.82％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

3月新制懶人包！台北「育兒減工時」　500元運動幣開領

228連假首日「國道10地雷路段」　國5恐塞10小時

連假首日大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追雪有望

賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

醫美槍手林于翔移送

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

3月新制懶人包！台北「育兒減工時」　500元運動幣開領

228連假首日「國道10地雷路段」　國5恐塞10小時

連假首日大變天！中部以北炸雷雨2地轉涼　3500公尺高山追雪有望

賈永婕深夜重申「政治意圖立場」：很氣自己的漠視

小孩折菜單店家索賠480元惹議　印刷業者曝成本

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

黃仁勳曝光「輝達最強晶片」　台積電1.6奈米助攻

年紀輕輕暴富不一定懂投資　專家：「慢富」才能身心財富自由

台積電推零配件在地化計畫　年產值逾20億元

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症　「育兒減工時」基層倒霉

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

男友喝「朋友母奶」女友超崩潰　網友歪樓：他怎麼喝？

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

【炸毛了XD】虎斑貓照鏡子被自己嚇到：這誰啊？

生活熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

連假首日大變天！　中部以北炸雷雨2地轉涼

2月底開始「好運上門四大生肖」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

好市多MacBook「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

今年第一聲春雷！　專家預言發生時間

228連假都在下雨！　下週可能「春雷」轟全台

更多熱門

相關新聞

3月新制來了！機上用禁行動電源、北捷優惠縮水　肺鏈疫苗擴大對象

3月新制來了！機上用禁行動電源、北捷優惠縮水　肺鏈疫苗擴大對象

進入3月份，有多項攸關民眾權益的新制上路，包括公費肺炎鏈球菌疫苗擴大對象、台北捷運常客優惠原本最低7折變85折，以及長榮、華航禁止旅客在航程中使用行動電源等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

長榮華航機上禁用行動電源！3月新制懶人包　道安講習要收費

長榮華航機上禁用行動電源！3月新制懶人包　道安講習要收費

關鍵字：

3月新制

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面