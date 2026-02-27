　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上

▲▼ 台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上 。（圖／業者）
▲2026台日棒球國際交流賽火熱開打，康貝特200P® EX推出國際賽限量包裝挺台灣，邀請球迷喝了再上，一同為Team Taiwan前進東京注入最強能量續航力。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著3月開打的2026 WBC世界棒球經典賽進入倒數階段，全台球迷的棒球魂也再度被點燃！為了幫台灣隊集氣，陪伴許多人成長的能量飲品牌「葡萄王康貝特200P® EX」，正式宣布與「2026台日棒球國際交流賽」展開合作。此次賽事是Team Taiwan前往東京前的唯一一場在台公開賽，更是台日球迷引頸期盼的經典對決。康貝特200P® EX特別選在此時推出各種應援活動，全新登場的國際賽限量款包裝，瓶身也印上「台灣尚勇」等應援字樣，展現挺台灣到底的決心！超吸睛的瓶身也成為民眾觀賽時補充能量的最佳選擇，也讓球迷在進場吶喊觀賽之際，更多了一份滿格續航力！

球迷注意了！「台灣尚勇」限量包裝，就是你的應援神器
在國際賽事熱血沸騰的高溫烘托下，品牌以限定設計瓶身回應球迷情緒，將賽事能量轉化為可被看見與實際參與的應援符號。康貝特200P® EX不只拉近與球迷距離，也讓每一次舉杯都成為同頻共振的瞬間，替這場經典對決留下深刻記憶點！

▲▼ 康貝特,葡萄王生技,台日棒球國際交流賽,安芝儇,南珉貞,大巨蛋,台灣尚勇,Team Taiwan,能量飲料,國際賽,經典賽,應援。（圖／品牌提供）

▲康貝特200P® EX推出國際賽限量款包裝，視覺設計融入揮棒剪影與流線線條，完美捕捉擊球瞬間的動感與震撼。同步再印上台灣尚勇霸氣字體，展現力挺Team Taiwan強大氣場！

瞄準3月國際賽事前的備戰氣氛，康貝特200P® EX近日公布「國際賽限量款包裝」，視覺設計直接將球場氣氛濃縮進瓶身，以揮棒球員剪影為主體，搭配棒球賽事熟悉的紅、藍、綠、橘的流線線條，如同擊球瞬間劃破天際的弧線軌跡，整體畫面動感十足，彷彿下一秒就要揮出全壘打直衝壘包。手握這一瓶彷彿就已經進入熱血沸騰的比賽節奏，再加上「台灣尚勇」的霸氣字體，展現「挺台灣」的強大氣場！

無論是賽前在超商貨架前瘋搶，或在球場看台與螢幕前一起高舉，這瓶象徵應援態度的限量瓶身，都是這次支持Team Taiwan的重點核心裝備，陪伴球迷一起感受「喝了再上」的爆發電力。

▲▼ 台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上 。（圖／業者）

▲應援神隊友現身助得分！康貝特200P® EX進駐大巨蛋，和吉祥物一起在看台與球迷熱血互動！

2/27「雙女神」降臨大巨蛋！能量補給喝了再上
此次於2月25日至2月28日登場的台日棒球國際交流賽，被視為Team Taiwan前進東京前在台的重要公開賽事之一，康貝特200P® EX也將在賽事期間直接進駐台北大巨蛋現場，為熱血吶喊的球迷提供能量補給！

康貝特200P® EX偶裝也在今日（27日）比賽6局下驚喜登場應援台灣，隨應援歌曲帶動節奏後Team Taiwan隨即得分，現場球迷笑稱「應援力十足」，讓「喝了再上」從口號變成看得見的即戰力。

為了讓應援氛圍火熱到最高點，康貝特200P® EX在現場的攤位除了化身為應援熱點，今日（27日）更獨家邀請啦啦隊女神安芝儇、南珉貞，在賽前於攤位舉辦限定見面會，與幸運粉絲近距離互動。比賽開打後，兩人更會在場邊與球迷一同應援，讓看台熱度再推一波！

▲▼ 台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上 。（圖／業者）

▲啦啦隊女神安芝儇與南珉貞降臨大巨蛋康貝特攤位！2/27在賽前與粉絲近距離互動。

登錄發票挺台灣！愛爾達看球序號、女神客製語音大方送、CT AMAZE啦啦隊門簾
賽事熱度持續延燒之際，粉絲期待的「發票登錄活動」也進入最後衝刺階段！即日起～3月3日活動期間，在各大通路購買康貝特200P EX，並至葡萄王生技官方LINE完成發票登錄，即可參加抽獎，幸運粉絲有機會得到愛爾達ELTA.TV經典賽轉播觀看序號（150名），讓無緣親臨經典賽現場的球迷，也能在線上零時差鎖定國際賽的每一個熱血時刻。

▲▼ 台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上 。（圖／業者）

▲球迷紛紛手持「台灣尚勇」國際賽限量款包裝為Team Taiwan熱血吶喊！陪伴粉絲成就經典，喝了再上！

此外，參與全家週週抽與7-11集瓶贈等活動，也有機會獲得女神安芝儇、南珉貞專屬的應援好禮，包括讓女神親自為你加油打氣的客製應援語音、每天一滑手機就讓人心情大好的應援桌布，以及CT AMAZE啦啦隊門簾等，讓挺台灣的熱血不只停留在球場，而是一路延續到經典對決開打的那一刻！

▲▼ 台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上 。（圖／業者）

▲「發票登錄活動」進入最後衝刺階段，快到各大通路購買康貝特200P® EX並完成登錄，就有機會獲得CT AMAZE啦啦隊門簾等應援好禮！

無論是在球場第一線大喊「台灣尚勇」，還是在家透過轉播熱血應援，康貝特200P® EX致力成為球迷應援時最強大的能量後盾。還沒入手限量款包裝的球迷，不妨前往各大通路尋找應援瓶的身影，挺台灣Team Taiwan前進東京，挺進邁阿密，這次就跟著康貝特200P® EX一起喝了再上！

▼趕緊入手限量應援瓶，與Team Taiwan一起前進東京、挺進邁阿密，沉浸在棒球經典的每一刻。

▲▼ 康貝特,葡萄王生技,台日棒球國際交流賽,安芝儇,南珉貞,大巨蛋,台灣尚勇,Team Taiwan,能量飲料,國際賽,經典賽,應援。（圖／品牌提供）

02/25 全台詐欺最新數據

康貝特葡萄王生技台日棒球國際交流賽安芝儇南珉貞大巨蛋台灣尚勇Team Taiwan能量飲料國際賽經典賽應援

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

