台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上



▲2026台日棒球國際交流賽火熱開打，康貝特200P® EX推出國際賽限量包裝挺台灣，邀請球迷喝了再上，一同為Team Taiwan前進東京注入最強能量續航力。（圖／品牌提供，下同）

隨著3月開打的2026 WBC世界棒球經典賽進入倒數階段，全台球迷的棒球魂也再度被點燃！為了幫台灣隊集氣，陪伴許多人成長的能量飲品牌「葡萄王康貝特200P® EX」，正式宣布與「2026台日棒球國際交流賽」展開合作。此次賽事是Team Taiwan前往東京前的唯一一場在台公開賽，更是台日球迷引頸期盼的經典對決。康貝特200P® EX特別選在此時推出各種應援活動，全新登場的國際賽限量款包裝，瓶身也印上「台灣尚勇」等應援字樣，展現挺台灣到底的決心！超吸睛的瓶身也成為民眾觀賽時補充能量的最佳選擇，也讓球迷在進場吶喊觀賽之際，更多了一份滿格續航力！

球迷注意了！「台灣尚勇」限量包裝，就是你的應援神器

在國際賽事熱血沸騰的高溫烘托下，品牌以限定設計瓶身回應球迷情緒，將賽事能量轉化為可被看見與實際參與的應援符號。康貝特200P® EX不只拉近與球迷距離，也讓每一次舉杯都成為同頻共振的瞬間，替這場經典對決留下深刻記憶點！

▲康貝特200P® EX推出國際賽限量款包裝，視覺設計融入揮棒剪影與流線線條，完美捕捉擊球瞬間的動感與震撼。同步再印上台灣尚勇霸氣字體，展現力挺Team Taiwan強大氣場！

瞄準3月國際賽事前的備戰氣氛，康貝特200P® EX近日公布「國際賽限量款包裝」，視覺設計直接將球場氣氛濃縮進瓶身，以揮棒球員剪影為主體，搭配棒球賽事熟悉的紅、藍、綠、橘的流線線條，如同擊球瞬間劃破天際的弧線軌跡，整體畫面動感十足，彷彿下一秒就要揮出全壘打直衝壘包。手握這一瓶彷彿就已經進入熱血沸騰的比賽節奏，再加上「台灣尚勇」的霸氣字體，展現「挺台灣」的強大氣場！

無論是賽前在超商貨架前瘋搶，或在球場看台與螢幕前一起高舉，這瓶象徵應援態度的限量瓶身，都是這次支持Team Taiwan的重點核心裝備，陪伴球迷一起感受「喝了再上」的爆發電力。

▲應援神隊友現身助得分！康貝特200P® EX進駐大巨蛋，和吉祥物一起在看台與球迷熱血互動！

2/27「雙女神」降臨大巨蛋！能量補給喝了再上

此次於2月25日至2月28日登場的台日棒球國際交流賽，被視為Team Taiwan前進東京前在台的重要公開賽事之一，康貝特200P® EX也將在賽事期間直接進駐台北大巨蛋現場，為熱血吶喊的球迷提供能量補給！

康貝特200P® EX偶裝也在今日（27日）比賽6局下驚喜登場應援台灣，隨應援歌曲帶動節奏後Team Taiwan隨即得分，現場球迷笑稱「應援力十足」，讓「喝了再上」從口號變成看得見的即戰力。

為了讓應援氛圍火熱到最高點，康貝特200P® EX在現場的攤位除了化身為應援熱點，今日（27日）更獨家邀請啦啦隊女神安芝儇、南珉貞，在賽前於攤位舉辦限定見面會，與幸運粉絲近距離互動。比賽開打後，兩人更會在場邊與球迷一同應援，讓看台熱度再推一波！

▲啦啦隊女神安芝儇與南珉貞降臨大巨蛋康貝特攤位！2/27在賽前與粉絲近距離互動。

登錄發票挺台灣！愛爾達看球序號、女神客製語音大方送、CT AMAZE啦啦隊門簾

賽事熱度持續延燒之際，粉絲期待的「發票登錄活動」也進入最後衝刺階段！即日起～3月3日活動期間，在各大通路購買康貝特200P EX，並至葡萄王生技官方LINE完成發票登錄，即可參加抽獎，幸運粉絲有機會得到愛爾達ELTA.TV經典賽轉播觀看序號（150名），讓無緣親臨經典賽現場的球迷，也能在線上零時差鎖定國際賽的每一個熱血時刻。

▲球迷紛紛手持「台灣尚勇」國際賽限量款包裝為Team Taiwan熱血吶喊！陪伴粉絲成就經典，喝了再上！

此外，參與全家週週抽與7-11集瓶贈等活動，也有機會獲得女神安芝儇、南珉貞專屬的應援好禮，包括讓女神親自為你加油打氣的客製應援語音、每天一滑手機就讓人心情大好的應援桌布，以及CT AMAZE啦啦隊門簾等，讓挺台灣的熱血不只停留在球場，而是一路延續到經典對決開打的那一刻！

▲「發票登錄活動」進入最後衝刺階段，快到各大通路購買康貝特200P® EX並完成登錄，就有機會獲得CT AMAZE啦啦隊門簾等應援好禮！

無論是在球場第一線大喊「台灣尚勇」，還是在家透過轉播熱血應援，康貝特200P® EX致力成為球迷應援時最強大的能量後盾。還沒入手限量款包裝的球迷，不妨前往各大通路尋找應援瓶的身影，挺台灣Team Taiwan前進東京，挺進邁阿密，這次就跟著康貝特200P® EX一起喝了再上！

▼趕緊入手限量應援瓶，與Team Taiwan一起前進東京、挺進邁阿密，沉浸在棒球經典的每一刻。