大巨蛋熱血炸裂！麥當勞「萬人波浪舞＋金色彩帶」應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

▲麥當勞萬人波浪舞＋金色彩帶應援中華隊。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／台北報導

2026年世界棒球經典賽預賽將於3月5日火熱登場，全台球迷的棒球魂已被全面點燃！中華隊遠征東京前夕，於台北大巨蛋登場的「2026台日棒球國際交流賽」率先掀起熱潮，四天賽事戰況緊繃、張力十足，中華隊在出賽場次中，面對日職勁旅的高強度對抗，雖然最終未能取勝、比分略有遺憾，但場上多次精彩守備與關鍵進攻，仍在實戰測試中展現中華隊的韌性與調整成果，讓全場球迷報以熱烈掌聲。即便勝負已定，看台上的應援聲浪依舊沒有停歇，化身「最強應援隊」的麥當勞也全程陪伴球迷大聲吶喊，用最直接、最熱情的方式為台灣英雄加油打氣，也替這趟經典賽征途先行暖身，這只是熱身，真正的戰場還在後頭。

連續四天開打的「2026 台日棒球國際交流賽」，中華隊由中職菁英與旅外強援組成，夢幻陣容於出賽場次中正式亮相，場上表現與戰術調度成為球迷關注焦點，也讓大家對這支國家隊征戰經典賽投以更高期待。對進場球迷而言，最難忘的不只是場上的對決，還有全場一起動起來的加油時刻。

▲▼麥當勞應援團漢堡神偷、奶昔大哥與大鳥姊姊驚喜現身，與全場萬人接力起身揮手。

當號令響起，比賽中發起史上最震撼的「波浪舞」，麥當勞應援團漢堡神偷、奶昔大哥與大鳥姊姊驚喜現身，與全場萬人接力起身揮手，齊心協力完成一波波氣勢磅礡的巨浪橫掃整座球場，每一道弧線都凝聚著球迷的力量，這股氣勢直接把士氣拉到最高點，熱血程度絲毫不輸場邊的啦啦隊女孩。

▲場館上方灑下漫天飛舞的「金色彩帶」，球場內爆出一陣驚呼聲！

就在氣氛攀上最高潮之際，球場內再度爆出一陣驚呼聲，場館上方灑下漫天飛舞的「金色彩帶」，許多人紛紛伸手撿起後，發現彩帶上竟印有優惠碼，只要掃碼即可於「麥當勞 APP」兌換「吉事漢堡單點現折10元」優惠，兩場賽事合計限量8萬份的「吉事降臨」好康，讓現場球迷興奮直呼：「這種應援方式真的很有創意！」

▲「一起挺」活動限定優惠。

此外，即日起至3月31日止，麥當勞推出「一起挺優惠券」，號召全台民眾看球賽、挺台灣！優惠內容包含七大飲品買一送一、薯餅/豬肉滿福堡/大薯/麥克鷄塊等經典雙享59元起，以及麥香鷄四件組101元、早餐三件組79元等多重好康，最高現省2,538！優惠不僅可於櫃檯、得來速、自助點餐機使用，現在搭配麥當勞APP手機點餐，免排隊，同樣享有超值折扣。

無論是熬夜看球、早起追賽，還是揪朋友在家守轉播，活動期間都能感受到賽事期間滿滿的應援氛圍，從熱身賽到經典賽關鍵戰最後一刻，麥當勞都陪著球迷站在同一陣線，用最熟悉的美味，為中華隊的經典賽之路灌注滿滿能量。