逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

▲「大廟口派出所」燈會期間每週五至週日延長開館至晚間9點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



燈會不只看花燈，還能邊走邊玩、把好禮帶回家！由桃園城市創意設計中心策劃的「夜光城市探險」系列活動，於2月27日至3月8日在桃園舊城區登場。活動串聯8家在地特色店家，設計「舊城尋光」任務路線，民眾只要完成指定拍照與探索任務，即可兌換限量200份、價值400元的「舊城大禮包」。

▲馨百年老宅人文空間。（圖／市府提供）

此外還有夜間走讀導覽、燈籠共創裝置，以及大廟口派出所延長開館等豐富內容，邀請大家逛燈會之餘走進舊城，在光影與故事中發現不一樣的桃園。其中，「夜光城市探險—舊城尋光」串聯8家舊城在地特色店家，包括馨百年老宅人文空間、鴻億音樂、旺吉屋、蕨味之鹿、怡美書店、花果波波工藝室、只是光影獨立咖啡廳及众藝術—藝術家小客廳，共同參與街區燈飾佈置與指定拍照點規劃，並設計任務兌換機制，鼓勵民眾實際走入舊城巷弄、認識店家特色。

▲桃園大廟景福宮「祈願之光 藝起點燈。（圖／市府提供）

此外「夜光城市探險-夜間走讀」規劃兩條主題路線，其中一條走訪永和市場周邊歷史街廓，帶領民眾理解市場與城市發展之間的關聯；另一條則聚焦舊城巷弄夜行體驗，透過提燈漫遊重新感受街區紋理與生活節奏。兩條路線結合實地踏查與口述導覽，串聯文化場域、歷史空間與在地故事，引導參與者以步行方式重新閱讀城市氛圍，在夜色中體驗不同於白日的城市樣貌與文化層次。



同時，城創中心也攜手桃園大廟景福宮與在地學校，邀集百位學生參與「祈願之光 藝起點燈 Art Lighting II」燈籠共創計畫，以童趣視角轉譯地方記憶，將創作轉化為公共參與光影裝置，形塑兼具情感溫度與文化敘事的夜間城市景觀，讓燈光不僅增添節慶氛圍，也成為城市故事的載體。

活動期間，作為舊城重要文化節點的大廟口派出所，於燈會期間每週五至週日延長開館至晚間9點，成為民眾夜間探索城市的文化入口，讓歷史空間在節慶期間展現新活力。



城創中心表示，本次行動呼應「2026桃園燈會—飛馬耀桃園」，以「節慶導流、街區體驗、文化參與」為核心構想，透過活動設計串聯文化內容與地方產業，將燈會人潮引入舊城歷史街區，讓民眾從主展區延伸至周邊街廓，深化參與體驗並帶動街區活化。此次串聯不僅提升夜間能見度，更著重建立城市與市民之間的情感連結，逐步形塑桃園具辨識度且可持續發展的城市文化路徑。