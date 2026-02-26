元智大學機車停車場啟用　逾2100個車位優化校園交通環境

▲元智大學機車停車場啟用。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學為改善校園周邊交通秩序，並提供學生校內停車需求，推動機車停車場工程，近日完工，於26日舉行啟用典禮，同步開放東泰街側門通行。校長廖慶榮表示，機車停車場的規劃從用地、動線到管理方式，皆依學生實際需求而設計，期藉由完善的停車機能，減輕學生往返校園的不便。

桃園市政府交通局張新福局長出席啟用典禮指出，元智大學機車停車場正式啟用，象徵校園基礎建設再升級。學校因應師生人數成長與國際生增加，主動投入資源興建立體停車空間，改善長期以來周邊交通與停車不足問題。新設施將提升通行安全與便利性，優化校園與社區交通環境，並結合智慧校園與永續發展理念，打造更友善、高效的學習與生活空間。

元智大學總務長李伯謙指出，機車停車場涵蓋通勤區與宿舍區，合計提供逾2,100個車位。本次啟用之通勤區停車場設有1,625格，開放時間為每日7時至22時；近日亦將完成之宿舍區停車場則提供546格車位，採24小時開放以便利住宿生長時間停放需求，同時亦限制最長一個月內必須出場後再進場的管理方式，以避免廢棄車輛長時間佔用停車位。

二處停車場啟用初期全面免費，後續將規劃加設雨棚並結合太陽能設施，兼顧車輛停放品質及節能減碳之政策。李伯謙說，此次啟用可有效紓解尖峰停車壓力，改善周邊違停並提升行走安全，未來將持續精進動線、標線、照明與導引系統，逐步打造安全、便利且符合永續精神的通學環境。