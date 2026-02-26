桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

▲桃園土地公文化館廟埕火舞。（圖／土地公文化館提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市土地公文化館為慶祝九周年館慶，於農曆二月初二土地公生日前夕，規劃自2月27日起連續三個周末於館內舉辦一系列精彩活動，邀請民眾一同為土地公暖壽，感受熱鬧喜慶的民俗氛圍。

其中，2月27日至3月1日、3月6日至8日兩個周末，館舍將延長開館時間至晚間8點，廟埕同步舉辦夜間展演活動，內容包括幻彩廟埕燈光秀、火舞、扯鈴特技舞龍、花式拋瓶、光圈舞者及花式陀螺等精彩演出。每日晚間亦有多家特色攤商進駐，集結餐飲美食、行動餐車及文創小物，讓民眾吃得開心、逛得盡興。

▲桃園土地公文化館九周年慶推出精彩活動。（圖／土地公文化館提供）

本次館慶活動除為土地公祝壽外，也呼應2月25日至3月8日於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園舉辦的「飛馬耀桃園」2026桃園燈會。位於燈會會場周邊的土地公文化館特別共襄盛舉，串聯燈會活動，讓桃園燈會更加名副其實有燈有會，熱鬧薈萃。

同時配合桃園市政府文化局推動的「Art Lighting II 城市故事館－桃園城市故事館群燈光計畫」，土地公文化館與社區夥伴共同完成的「五行俱足百業興」五行天燈及巨型元寶造型燈，亦於廟埕同步展出。

燈飾以民間信仰中的五行觀念為核心，象徵天地之間相生相剋、循環不息的秩序，寓意豐饒興盛與人心調和；元寶造型不僅象徵財富，更代表對生活重新站穩腳步的祝福，期盼土地滋養眾生、五行調和人心，在平安之上，百業興旺。

3月14日至15日將舉辦重頭戲「伴你九久—土地公做牙趴」土地公文化館九周年館慶，連續兩日安排最具地方特色的酬神祝壽表演，包括桃園社區大學酬神歌仔戲、泰興樂掌中藝術團，重現傳統民間藝術風采。3月14日規劃土地公捏麵人、歌仔戲體驗工作坊、傳統科儀三獻禮及擲筊求壽龜；3月15日則有鄰里搗麻糬、虎爺毛線畫及布袋戲體驗工作坊。兩日皆設有民俗遊戲挑戰及市集活動，適合親子共遊。

此外，館慶期間亦辦理兩場學術發表會，分別針對八德區土地公信仰調查及桃園遶境活動進行研究分享，參與民眾可獲精美紀念好禮。