桃園228連假垃圾收運正常　籲落實分類守護隊員安全

▲桃園228連假垃圾收運正常。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局26日表示，228三天連假展開，為了讓市民開心安排假期，桃園市清潔隊秉持「為民服務不打烊」的精神，垃圾收運服務仍照常進行。除週日（3 月1 日）停收外，2 月 27 日（週五）及 2 月 28 日（週六）皆依平日時段正常收運，避免垃圾囤積影響環境衛生。

環管處長張書豪表示，連假期間垃圾量約為平日的1.7倍，清潔隊已超前佈屬人力與車輛調度，確保收運不中斷。張處長提醒，請市民做好 「垃圾分類、資源回收」及「廚餘瀝乾」。

例如，家中聚會後的餐盒、飲料瓶等妥善分類回收；瓦斯罐、噴霧罐等高壓瓶罐需遵循「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」四步驟；鋰電池與行動電源請獨立打包交予資收車，勿混入一般垃圾，以防清運過程中因擠壓摩擦引發火災，保障第一線清潔隊員的安全。

環管處指出，為了讓民眾即時掌握垃圾車抵達時間，建議多加利用「桃園垃圾車」APP 或至官方網站（https://route.tyoem.gov.tw）查詢路線資訊。假期中，當市民在家準備出門前，只要透過手機查詢，就能準時交付垃圾，不必在街頭久候，行程安排更為從容。