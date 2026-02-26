迎戰AI封測強勁需求！矽品擴廠徵才2000人 薪資79K↑

▲矽品將擴大徵才2000人，薪資上看79K。（圖／矽品精密提供）

記者唐詠絮／彰化報導

迎接AI浪潮帶動的先進封測強勁需求，矽品精密開春後立即啟動大規模徵才計畫，預計在全台招募2,000名人，其中更鎖定彰化與竹南地區，向年後轉職潮的製造業經驗人才招手，不僅提供經驗加薪，還有高額報到獎金，希望號召封測菁英與外漂青年返鄉發展。

為迎戰AI封測的強勁需求，矽品精密近幾年已啟動大規模擴廠計畫，其中二林廠導入最先進的AI封裝技術與高度自動化產線，成為矽品迎戰全球AI浪潮的關鍵生產基地。

矽品精密人資處郭珀華部經理表示，矽品今年積極參與彰化縣政府勞工處規劃的6場大型就業博覽會，同時也將舉辦專為矽品打造的單一徵才活動，總計從製程工程師、設備技術員、技術助理到行政管理職位都有大量需求，薪資最高可達7萬9千元，全力打造先進封裝AI樞紐。

適逢農曆年後轉職熱潮，矽品精密也祭出極具競爭力的薪酬福利搶人才。郭珀華指出，針對具備製造業經驗的轉職者，公司將依實際經歷給予「經驗薪」加給，讓專業能力直接反映在薪資上。此外，矽品也推出內部員工推薦制度，透過在職員工引薦且成功報到者，求職者即可領取高額獎金，推薦的員工也能獲得介紹獎金，希望透過員工網絡找到更多優秀人才。

矽品強調，矽品不僅要鞏固在全球AI供應鏈的關鍵地位，更要讓中台灣成為台灣先進封裝的重要生產基地，全面掌握市場競爭優勢。除了彰化，竹南擴充的新廠，將精準鎖定竹苗地區具備封測業經驗的專業人才，藉由擴廠帶來的優質工作機會，不僅能為在地留才，更能鼓勵外漂青年返鄉扎根，與矽品一同在AI新世代中共創雙贏。