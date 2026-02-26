「寫隊規但沒執行」涉體罰性騷不成立　教練返校上課！人本回應

▲某教練捲入性騷疑雲，彰化縣政府教育處將於3/2日召開申復審議委員會。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中傳出運動代表隊教練涉嫌長期體罰與性騷擾女學生，儘管家長提出具體事證，校方的調查報告卻雙雙以「不成立」結案，引發受害家長及議員賴清美爭議。人本基金會台中辦公室主任曾芳苑表示，今(26)日接受媒體電訪質疑校方調查極不合理，導致真相被掩蓋。

根據家長指控，該名教練的隊規中明訂「青蛙跳16至20圈」及「長跑3000公尺」等體罰項目，家長更出示Line截圖，證明教練曾多次以「未請假練習」、「未交同意書」為由，要求隊員罰跳青蛙跳。然而，校事會議的調查報告竟採信教練指出「有寫隊規但沒執行」的說詞，完全無視具體的對話紀錄，讓家長痛批「極度離譜」。

對此，曾芳苑直言，調查過程明顯有問題。她指出，報告中所有受訪隊員的說法都「大同小異」，這極不合理，「很明顯是運動選手受到出賽權與培訓壓力，只能聽教練的話，才會說法完全一致。」

更離譜的是性騷擾指控。家長控訴，教練常以「經絡放鬆」或暖身為由，對女學生進行不當肢體接觸，相關照片與影片證據都已提交給校方。然而，性平調查初報依舊以「不成立」收場。曾芳苑質疑，教練甚至疑似發動其他隊員對受害者進行「反向霸凌」，反控女學生霸凌他人，意圖混淆視聽，「但調查結果也證明那些指控根本不成立，這種手段非常惡劣。」

家長也沉重透露，調查過程中調查機制疑似有地方人士介入。調查委員名單中更包含當地國中的校長，關係網絡錯綜複雜，甚至牽涉到地方經費問題。曾芳苑質疑，調查委員面對關鍵爭議時，動輒以「非調查範圍」為由迴避，導致真相難以釐清。

目前，家長已針對性騷擾部分向縣府提出申復，預計在3月2日晚間召開申復審議小組會議；至於霸凌與體罰部分，也將在年後正式提出陳情。然而，就在程序尚未完成之際，校方竟火速召開教練評審委員會，決議讓該名教練復聘，準備重返校園。

曾芳苑強調，性平調查仍在申復階段，結果尚未定案，此時讓教練復職完全不適當。她嚴正呼籲，在所有程序完成之前，校方應立即暫停該名教練的職務，確保學生不再處於恐懼之中，也讓司法與行政調查能有公正的空間。