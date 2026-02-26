南投縣抽驗農藥殘留　近一成蔬果超標

▲南投縣衛生局派員稽查市售蔬果安全。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓南投縣民安心食用蔬菜與水果，縣府衛生局持續辦理市售蔬果食品監測，近期共抽驗54件進行農藥殘留檢驗，其中5件檢驗結果不符合規定，已移請供應商所在地的衛生機關依法辦理後續裁處。

依據衛生局本次蔬果農藥殘留檢驗結果，家樂福埔里店、全聯福利中心草屯和興店各有一件九層塔和進口蘿蔔商品不符規定，另位於南投市、竹山鎮的三家果菜商店，各有一件青蒜、蓮霧、菜豆商品不符規定；衛生局表示，已立即通知業者下架，並追查產品來源，移請上游供應商所在地的衛生機關依法處理，防止不合格產品再次流入市場。

衛生局指出，農藥若使用過量或未遵守安全間隔期，可能導致殘留超標，對健康造成影響，除長期透過超市、量販店及傳統市場等多元通路進行抽驗，掌握市面蔬果的安全狀況，也提醒民眾選購蔬果時可優先選擇有認證的產品，留意產地與標示，並確實清洗、浸泡，妥善保存且儘早食用，以降低食安風險。

衛生局長陳南松強調，該局將持續加強市場監測與管理，同時輔導業者遵守法規，提升整體食品安全水準，民眾如有食品衛生安全相關問題或消費疑義，可撥打衛生局服務專線049-2231994。