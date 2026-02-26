雲林學子全國賽發光　語文美術雙奪佳績

▲雲林縣參加114學年度全國語文競賽及全國學生美術比賽表現亮麗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣參加114學年度全國語文競賽及全國學生美術比賽表現亮麗，26日下午在縣府親民大廳舉辦頒獎典禮，縣長張麗善親自頒獎表揚獲獎學生與學校團隊，肯定選手們在全國舞台上的傑出表現，並勉勵持續精進、再創高峰。

本屆全國語文競賽，雲林縣代表隊勇奪特優15項、優等35項、甲等12項，整體成績高居六都以外縣市第一名，展現雲林深耕語文教育的堅強實力；全國學生美術比賽亦榮獲特優3位、優等2位、甲等3位，共計8項佳績，語文與藝術雙軌並進、成果豐碩。



縣長張麗善表示，能在全國賽事中脫穎而出絕非偶然，而是長時間投入與反覆練習的成果。每一項榮耀背後，都是學生多年堅持不懈的努力，以及師長專業指導與家長全力支持的結晶。這份堅韌與專注，正是孩子未來最寶貴的能力。

本屆語文競賽成果尤其展現偏鄉翻轉能量。來自四湖鄉南光國小的鄧芸茜同學，在國語朗讀國小學生組榮獲全國特優。南光國小為偏遠小型學校，鄧同學從縣賽一路過關斬將至全國舞台奪得最高榮譽，充分展現「資源到位、偏鄉發光」的教育成果，也證明只要給孩子適當引導與舞台，雲林沒有距離，只有潛力。

▲四湖鄉南光國小的鄧芸茜同學，在國語朗讀國小學生組榮獲全國特優。（圖／記者游瓊華翻攝）



在本土語文推動方面成果亮眼。斗南高中廖子芮同學自小深耕客語學習，於國中階段連續兩年榮獲臺灣客語情境式演說及朗讀全國特優，今年再度摘下臺灣客語朗讀特優，展現長期投入的深厚實力。二崙國小及二崙國中首次進軍全國賽，即雙雙榮獲臺灣客語特優，顯示縣府與學校長期推動母語教育已厚植基礎、開花結果。

在美術競賽方面，公誠國小張彧祈同學及東南國中廖苡彤同學連續兩年獲獎，展現藝術教育持續精進的成果。整體成績穩健成長，反映雲林在語文與藝術教育並重發展下，學生多元展能逐步成熟。



縣府教育處長邱孝文強調，未來將持續整合教育資源，強化師資培育與競賽輔導機制，深化語文、本土語文與藝術教育發展，打造城鄉均衡、適性揚才的學習環境。透過一次次淬鍊與累積，讓更多雲林孩子在全國舞台綻放光芒，為地方爭光，也為人生奠定厚實基礎。

▲斗南高中廖子芮同學自小深耕客語學習，於國中階段連續兩年榮獲臺灣客語情境式演說及朗讀全國特優，今年再度摘下臺灣客語朗讀特優。（圖／記者游瓊華翻攝）