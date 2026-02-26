國軍地方協力典範　雲林兵役節表揚績優單位與有功人員

▲兵役節表揚大會現場軍地代表齊聚，氣氛隆重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

3月1日兵役節將至，雲林縣政府26日舉辦115兵役節表揚大會，現場軍容整肅、掌聲不斷，其中以陸軍砲兵部隊測考中心砲兵營中校營長吳振安獲表揚最受矚目，象徵國軍專業能量與地方役政合作成果獲高度肯定，也為今年兵役節揭開序幕。

縣府指出，本次大會除公開表揚5所績優役政單位、10名績優役政人員及3名績優替代役男外，也同步表揚長期協助地方役政與防救災任務的軍方單位與幹部，肯定國軍在支援地方行政、災害應變及民生安全上的關鍵角色。獲獎軍方單位除砲兵測考中心外，尚包含後備指揮體系與憲兵單位等，象徵地方與軍方協力守護家園的完整戰力網絡。

此次受表揚的陸軍砲兵部隊測考中心砲兵營中校營長吳振安長年投入部隊訓測與任務整備，兼顧訓練品質與部隊紀律，被評為兼具專業與領導力的優秀幹部。縣府表示，其表現不僅展現國軍基層指揮官的專業素養，也反映部隊在戰備與支援任務上的高度穩定度，堪為役政與國防合作典範。

縣長張麗善致詞表示，今年適逢第83屆兵役節，特別提前舉行表揚典禮，就是希望讓社會看見役政體系與國軍同仁的努力成果。她指出，地方役政工作能持續精進，仰賴軍方長期支持與專業協力，無論兵役推動、災害支援或國防事務，都成為地方最穩固的後盾，也讓縣民在安全與制度面都更有保障。

縣府民政體系說明，日前中央兵役節大會中，雲林整體表現同樣亮眼，一舉獲得9項獎項，從地方政府整體績效到個人專業表現皆獲中央肯定，顯示地方役政制度與執行品質已逐步形成完整體系。官員指出，在國際情勢變動與區域安全議題備受關注之際，兵役制度與國防政策更成社會焦點，此次餐敘交流也讓軍方代表與基層役政人員面對面溝通，提供制度精進的重要意見。

縣府強調，兵役節不只是表揚儀式，更象徵全民國防意識的深化與制度信任的累積。未來將持續強化軍地合作機制，讓役政服務、國防支援與民生安全形成更緊密的協作網絡，確保地方在面對各種挑戰時，都能以最完整的準備與能量穩健應對。

今日會中表揚績優單位及人員名單如下：

一、績優軍方單位：1.陸軍砲兵部隊測考中心2.雲林縣後備指揮部3.雲林縣後備旅4.憲兵指揮部雲林憲兵隊5.社團法人中華民國軍人之友社雲林縣軍人服務站。

二、績優軍方人員：1.陸軍砲兵部隊測考中心中校營長吳振安2.雲林縣後備指揮部上尉動員官蘇彥鴻3.雲林縣後備旅少校錢嘉佑4.憲兵指揮部雲林憲兵隊中士林隆豪5.社團法人中華民國軍人之友社雲林縣軍人服務站幹事蕭舜懷。

三、績優役政單位：第一名古坑鄉公所、第二名大埤鄉公所、第三名四湖鄉公所、第四名莿桐鄉公所、第五名口湖鄉公所。

四、績優役政人員：1.斗六市公所蔡琬汝2.斗南鎮公所江玉雪3.西螺鎮公所許淑惠4.大埤鄉公所唐大為5. 二崙鄉公所汪明正6. 崙背鄉公所廖坤恩7.東勢鄉公所林偉智8.四湖鄉公所黄建祐9.水林鄉公所蔡美雅10.民政處徐美惠等10名。

五、績優替代役男：郭迦得、吳秉融、廖國安等3名。