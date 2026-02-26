　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，只要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，但預算卻只編550萬，換算下來只有55家能申請，引發僧多粥少爭議。蔣萬安今（26日）晚間受訪表示，這項計畫就是試辦性質，保留未來擴大經費挹注的彈性。

「育兒減少工時計畫」是針對家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，並規定僅適用於登記設立在北市的事業單位，以及設籍北市的勞工，初步編列的補助預算約550萬元。

北市勞動局表示，目前首波實施對象為設籍北市的事業單位、員工也必須是設籍北市的勞工，事業單位需提供家中有十二歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少一小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課。

▲蔣萬安出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

▲「2026台北燈節」西門展區點燈開幕。（圖／記者徐文彬攝）

勞動局長王秋冬上午對此說明，因為是新政策，北市府編列預算僅能依照過去企業申請托育措施補助來推估預算，去年有139件托育設施補助，因本政策市長蔣萬安相當支持，若申請踴躍，都可用其他如二備金等支應。至於台北市政府內適用勞動基準法的約聘員工，還有北捷等事業單位，是否先帶頭響應？王秋冬則說，勞動局相關政策都是針對私人企業，但鼓勵相關單位都能來申請。

對於各界質疑經費只有550萬太少，恐面臨僧多粥少的狀況，是否將動用二備金來支應？蔣萬安晚間出席「2026台北燈節」西門展區點燈儀式受訪時表示，勞工局已清楚說明，這項計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，因此沒有上述的設限，市府也保留未來擴大經費的彈性。

媒體再追問北捷、悠遊卡公司是否有機會帶頭試辦？蔣萬安則說，人事處昨天也清楚對外說明，市府一直努力提供給同仁育兒友善空間。
 

02/24 全台詐欺最新數據

蔣萬安試辦育兒減少工時　許甫提醒3現實盲點

蔣萬安試辦育兒減少工時　許甫提醒3現實盲點

台北市長蔣萬安昨拋出全台首創的「育兒減少工時」試辦計畫，引發討論。對此，民眾黨松山信義區議員參選人許甫今（26日）拋出3個現實盲點，勞資「諜對諜」、財源運用、覆蓋率與「時間差」等；他說，樂見蔣市長針對少子化、年輕爸媽需求以及親子友善提出具體政策，「有討論才有修正的空間，有溝通才能凝聚社會共識，這正是一座城市邁向進步與偉大治理的必經之路」。

關稅退費戰開打　1800間企業提告

關稅退費戰開打　1800間企業提告

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

