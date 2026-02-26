　
地方 地方焦點

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

▲竹粉有機營養添加物施用於茶園試驗，觀察作物生長差異。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為促進雲林縣竹產業升級轉型並落實循環經濟與永續發展理念，雲林縣政府農業處近年積極推動竹材多元應用與研發推廣工作，以古坑鄉草嶺—石壁孟宗竹主要生產區作為示範場域，整合竹林永續經營、在地合作社輔導及竹產業創新應用，逐步建構具地方特色且可多元推廣的竹產業發展模式。

縣長張麗善表示，面對氣候變遷、淨零碳排與農林產業結構轉型的多重挑戰，縣府持續以「循環經濟、在地加值、永續經營」為核心政策方向，積極推動竹產業由傳統生產導向，轉型為兼顧環境、經濟與產業韌性的綠色產業體系。雲林縣擁有穩定的孟宗竹資源與深厚的山村經營基礎，竹林不僅是重要的森林資源，更是連結山區生計、農業生產與減碳政策的重要媒介。
 
農業處魏處長勝德指出，縣府此次以草嶺—石壁地區作為示範場域，整合竹林永續經營、在地合作社輔導及竹材多元應用研發，推動疏伐剩餘竹材就地轉化，發展竹材於農漁設施、生質材料及農業有機營養添加物等多元用途，具體落實「地產地用、減廢增效」的治理精神。

竹粉有機營養添加物係透過政策引導與技術輔導，讓過去被視為負擔的剩餘竹材，轉化為具市場潛力與環境效益的產業資源，是縣府推動農林產業升級的重要實踐。

在研發應用成果方面，縣府委託國立嘉義大學輔導石壁地區生產孟宗竹粉製成竹粉有機營養添加物，並完成初步營養成分分析(氮0.9 %磷2.7 % 鉀0.7 %有機質含量90.0 %)，計畫團隊、農業處與當地竹農等，於石壁在地茶園及咖啡園辦理添加物施用示範試驗。

希望透過科學化區組試驗設計，比較不同竹粉有機添加物配方對作物生長、產量及品質之提升，共同建立竹材農業資材化的實證基礎，為循環農業與友善耕作提供具體應用案例。
 
嘉義大學教授何坤益教授強調於本次推動不僅強化在地竹農於熟悉、體驗及應用端的操作能力，也促進竹林經營、農業生產與產業應用的跨域串聯。未來期待在縣府支持而能持續深化研發驗證成果，結合產學能量與政策資源，擴大示範場域與應用面向，逐步建立可長期運作、可推廣複製的地方型竹產業發展模式，讓雲林的竹林成為支撐山區發展、農業永續與淨零政策的重要力量。

▲竹粉有機營養添加物施用於茶園試驗，觀察作物生長差異。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國立嘉義大學團隊進行竹粉營養成分分析與試驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

