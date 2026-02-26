守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

▲愛犬施打疫苗免奔波，雲林巡迴服務深入鄉鎮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為維護雲林縣民與動物生命安全並提升生活品質與動物福利，雲林縣2026年自3月開始將於縣內20個鄉鎮市內輪流舉辦「免費狂犬病疫苗巡迴注射活動」，3月份巡迴注射地點為古坑鄉、元長鄉、西螺鎮、褒忠鄉及斗南鎮，預定辦理8場次免費巡迴注射活動。

詳細活動時間地點公布於雲林縣動植物防疫所網站及臉書，或洽各舉辦地點之鄉鎮市公所，凡年滿18歲設籍於雲林縣之飼主皆可參加，活動當日提供免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入，歡迎民眾踴躍攜帶家中犬貓及身分證明文件或狂犬病預防注射通知書前往參加活動。

防疫所提醒，狂犬病屬人畜共通傳染病，台灣目前仍屬狂犬病疫區，家犬貓施打狂犬病疫苗保護力可達100%，為保護人與寵物健康、杜絕狂犬病傳播，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打狂犬病疫苗，經疫苗預防注射之動物，每年應再接受補強注射1次。未依規定注射依法可罰3-15萬元。防疫所今年由3月起至10月底止將會舉辦多場免費狂犬病巡迴注射活動，請本縣民眾多加利用。活動洽詢電話： 05-5523250。

