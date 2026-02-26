　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為厚植雲林農業永續發展動能，並精準挖掘在地青年學子對農業的認同感，雲林縣政府農業處積極推動「青年產業經營分享暨經驗傳承活動」。繼走訪虎尾、北港農工後，昨（25）日挺進國立西螺高級農工職業學校，展開深度校園對話。

此次活動以「百大青農的下一站：你，也可以是青農練習生」為核心，旨在打破傳統農耕刻板印象，引導學生看見留鄉從農的職涯新藍海。農業處魏勝德處長表示，農業不只是勞作，更是對土地的承諾。透過標竿青農的經驗分享，讓在地的孩子們看見：留在家鄉工作，不代表失去競爭力，反而能利用在地資源，結合智慧科技與品牌策略，創造出屬於自己的專業舞台。

縣府的角色是搭建橋樑，透過標竿青農的實戰經驗，讓學子在校期間就能建立具備國際視野的農業思維，將家鄉這片土地視為創業與實踐自我價值的舞台。活動中以「雲鮮農 Junior」培育模式為主軸，邀請在地青農品牌「農場晃晃」陳柏吟創辦人與「筍友部落」張惠珠經理，分享從返鄉投入農業、面對市場挑戰，到逐步建立品牌定位與經營模式的歷程。

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

「農場晃晃」陳柏吟曾跨海在美國創業成功的陳柏吟，分享了她從南加州繁華商圈回到雲林褒忠的心路歷程。當初因父親讓她重新思考「家」的意義。她坦言，剛回鄉時也曾面對挫折，但那份「想為家族家業拚一把」的念想，支持她從零開始學習養豬。她將國外經營理念帶回雲林，創立「農場晃晃」，推動循環農業，讓原本荒廢的牧場煥發生機。她用行動告訴學生：「脫下鞋子踩在家鄉的泥土上，你會發現這裡蘊藏著無限的機會。」

「筍友部落」的張惠珠則分享了她選擇從台北回歸大埔社區的初衷。看著長輩守著逐漸沒落的麻竹筍產業，她心疼家鄉引以為傲的滋味漸漸被遺忘。這份「不甘心」讓她決定回鄉，帶領社區農友建立品牌。她堅持古法日曬，守護天然風味，並開發食農教育。她對台下學子說，家鄉的每一口筍子都有溫度，我留下來，是為了讓這份溫暖能傳承下去。她鼓勵學生，只要對土地有情，就能在傳統產業中挖掘出新商機。

西螺農工郭桓瑞校長表示，兩位青農以真實案例說明，如何從生產思維出發，進一步導入加工加值、體驗設計與行銷推廣策略，拓展通路並提升農產品附加價值，展現農業多元發展的可能性，讓師生們看到農業的改變。活動現場學生踴躍提問，針對創業準備、品牌建立、產銷策略與未來發展方向進行交流。

農業處表示，透過這系列活動，不僅強化青農自我認同與社會責任，更要傳遞那份「傳承」的精神。未來將持續前進斗六高中，讓更多青年看見雲林農業的多元面貌。縣府將透過產學合作與資源支持，陪伴這群未來的「青農練習生」在故鄉扎根、茁壯，為雲林永續農業播下新世代的種子，厚植地方發展動能。

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲青農「農場晃晃」陳柏吟與學子面對面交流，校園化身農業創新論壇。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／鄭浩均突退場！軟銀2比0中華隊
快訊／中華男籃半場10分領先南韓
明起全台有雨　連下6天
不斷更新／徐若熙火球迎戰中華隊！飆158公里連抓3出局
地檢署淪煲愛小窩！檢察官擁「酒店名花妻」　幽會美女工友
認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分
吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

快訊／陳盈駿、林庭謙領軍出擊　中華男籃半場10分領先南韓

不斷更新／鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分　軟銀2比0中華隊

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌　直呼「像得到偶像加持」

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因！性學YTR：不只爽而已

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

渣打銀3P策略推動業務　第3家國際私人理財中心5月開幕

女生結紮反倒「增加子宮外孕風險？」　婦產科醫詳解

王貞治直言「沒預想那麼多」　大巨蛋交流賽1.7萬人仍有成長空間

【帶海獅散步】海獅跟在飼養員身後搖搖晃晃走路好可愛

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

更多熱門

相關新聞

清華大學高雄校區啟用！設6大AI產業學位學程

清華大學高雄校區啟用！設6大AI產業學位學程

國立清華大學應高雄市政府邀請，於蓮池潭畔設立高雄校區，今（26）日舉行啟用儀式，未來將申設6大國家重點領域碩博士學位學程，並持續推動教學大樓建設，今年9月將有第一批15名碩士研究生入學，預估未來十年內將有千名學生、百名教師進駐。市長陳其邁致詞時強調，這是他擔任市長最重要的一件事情，「清大到高雄的重要性不亞於台積電」。

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

長榮文苑嘉義取得國際碳盤查認證！

長榮文苑嘉義取得國際碳盤查認證！

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

關鍵字：

青農雲林農業青年返鄉永續發展農業創新

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面