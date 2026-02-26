青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為厚植雲林農業永續發展動能，並精準挖掘在地青年學子對農業的認同感，雲林縣政府農業處積極推動「青年產業經營分享暨經驗傳承活動」。繼走訪虎尾、北港農工後，昨（25）日挺進國立西螺高級農工職業學校，展開深度校園對話。

此次活動以「百大青農的下一站：你，也可以是青農練習生」為核心，旨在打破傳統農耕刻板印象，引導學生看見留鄉從農的職涯新藍海。農業處魏勝德處長表示，農業不只是勞作，更是對土地的承諾。透過標竿青農的經驗分享，讓在地的孩子們看見：留在家鄉工作，不代表失去競爭力，反而能利用在地資源，結合智慧科技與品牌策略，創造出屬於自己的專業舞台。

縣府的角色是搭建橋樑，透過標竿青農的實戰經驗，讓學子在校期間就能建立具備國際視野的農業思維，將家鄉這片土地視為創業與實踐自我價值的舞台。活動中以「雲鮮農 Junior」培育模式為主軸，邀請在地青農品牌「農場晃晃」陳柏吟創辦人與「筍友部落」張惠珠經理，分享從返鄉投入農業、面對市場挑戰，到逐步建立品牌定位與經營模式的歷程。

▲走入校園，青農案例讓學生理解產業升級關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）



「農場晃晃」陳柏吟曾跨海在美國創業成功的陳柏吟，分享了她從南加州繁華商圈回到雲林褒忠的心路歷程。當初因父親讓她重新思考「家」的意義。她坦言，剛回鄉時也曾面對挫折，但那份「想為家族家業拚一把」的念想，支持她從零開始學習養豬。她將國外經營理念帶回雲林，創立「農場晃晃」，推動循環農業，讓原本荒廢的牧場煥發生機。她用行動告訴學生：「脫下鞋子踩在家鄉的泥土上，你會發現這裡蘊藏著無限的機會。」

「筍友部落」的張惠珠則分享了她選擇從台北回歸大埔社區的初衷。看著長輩守著逐漸沒落的麻竹筍產業，她心疼家鄉引以為傲的滋味漸漸被遺忘。這份「不甘心」讓她決定回鄉，帶領社區農友建立品牌。她堅持古法日曬，守護天然風味，並開發食農教育。她對台下學子說，家鄉的每一口筍子都有溫度，我留下來，是為了讓這份溫暖能傳承下去。她鼓勵學生，只要對土地有情，就能在傳統產業中挖掘出新商機。

西螺農工郭桓瑞校長表示，兩位青農以真實案例說明，如何從生產思維出發，進一步導入加工加值、體驗設計與行銷推廣策略，拓展通路並提升農產品附加價值，展現農業多元發展的可能性，讓師生們看到農業的改變。活動現場學生踴躍提問，針對創業準備、品牌建立、產銷策略與未來發展方向進行交流。

農業處表示，透過這系列活動，不僅強化青農自我認同與社會責任，更要傳遞那份「傳承」的精神。未來將持續前進斗六高中，讓更多青年看見雲林農業的多元面貌。縣府將透過產學合作與資源支持，陪伴這群未來的「青農練習生」在故鄉扎根、茁壯，為雲林永續農業播下新世代的種子，厚植地方發展動能。

▲青農「農場晃晃」陳柏吟與學子面對面交流，校園化身農業創新論壇。（圖／記者游瓊華翻攝）