認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

▲賴苡任遭國民黨員具名檢舉「出賣黃呂錦茹」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部今（26日）召開考紀會，討論市議員陳重文涉台智光案與黨前副發言人賴苡任遭具名檢舉在大罷免期間有「抓耙子」行為、傷害黨譽建請開除一案。北市黨部最終認定，賴苡任言行對黨的形象已造成傷害，陳重文則是涉案一審有罪，兩案均建議中央考紀會依規範或做出適當處分。

國民黨台北市考紀會指出，依據黨章及相關規定辦理，秉持程序正義與公平原則審慎處理，有關賴苡任遭黨籍里長許立丕檢舉出賣黨內同志、抨擊黨中央影響黨譽，建請開除一案，考紀會已蒐集相關事證資料，並通知當事人到場說明，確保當事人陳述意見權利。

北市黨部說明，會中考紀委員充分討論，認為賴的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等做出適當處分。

去年發動罷免民進黨立委吳思瑤的罷瑤召集人賴苡任今年投入台北市士林北投區議員選戰，卻遭全國黨代表、士林區義信里里長許立丕具名檢舉，賴苡任在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起「抓耙子」出賣同志，致黃呂錦茹等人陷入極度不利之處境，年邁的黃呂錦茹因而遭羈押長達3個多月；他批評，賴苡任荒腔走板，賣黨求生之行徑已嚴重損害黨之利益與聲譽，明顯違反國民黨章第36條之規定，應予開除黨籍爰向黨部陳情並具名檢舉。

此外，陳重文因涉施壓北市社會局租用台智光網路服務貪汙，一審遭判9年有期徒刑（其中6個月徒刑得易科罰金）。北市黨部指出，因全案已於前年12月一審判決有罪，本考紀委員會建議中央，依據議員提名領表作業規範辦理。

