社會 社會焦點 保障人權

獨／馬尾妹子幫男友看管豬仔淪共犯　緊抱幼兒上法庭痛哭

▲▼ 林鈺婷 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林姓女子因參與男友詐團起訴，法院開庭時抱著孩子。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

愛情與犯罪的界線，有時竟讓無辜的孩子成為最心酸的見證！北部1名林姓女子因盲從男友，捲入詐欺集團擔任「控車」角色，負責看管人頭帳戶提供者，遭到起訴。法院開庭時，林女緊緊抱著年幼的兒子出庭，在法庭上淚如雨下，哭訴自己不知道行為已經觸法，並懇求能與被害人和解。

日前開庭時，另案執行中的林女被提訊到法院。她懷中的幼子似乎渾然不知母親正面臨什麼情況，也不明白自己身處何地。期間，剛學會走路的孩子一度在被告席附近好奇走動，天真的神情，與母親在一旁落淚的模樣形成強烈對比。

見孩子來回張望，一旁的女法警上前輕聲安撫，陪著他玩鬧，讓庭訊得以順利進行。短短幾分鐘的插曲，為原本嚴肅的法庭添上一絲人情味，也讓旁聽席多了幾分難以言喻的沉默。

判決指出，林女是本案主嫌黃姓男子的女友，2022年8月11日，黃男所屬的詐欺集團將提供人頭帳戶的邱姓男子，帶至新北市一處由林女出面擔任保證人承租的民宅內 。邱男交出銀行提款卡及密碼後，林女便與其他共犯輪流看顧邱男，以防其反悔，並確保提款車手的安全。

期間，該詐團以「投資獲利可期」的假投資手法，透過通訊軟體誆騙陳姓、董姓等12名被害人。待被害人陷於錯誤將款項匯入邱男帳戶後，集團車手便迅速將贓款提領一空 ，詐騙總金額高達新台幣569萬元。任務完成後，共犯才於2022年8月23日將邱男載至汐止火車站放行 。

董姓、宋姓、王姓等多名被害人驚覺受騙後，陸續報案。警方受理後循線追查，於2022年8月25日上午9時25分前往該新北市據點查緝，當場逮捕黃男、林女等詐團成員，並救出多名提供人頭帳戶的民眾。

法官認為，林女坦承承犯行，但至今未能與被害人達成和解並賠償損失 ，且其行為確實助長了社會詐欺歪風 。經綜合評估其盲從男友犯案的涉案情節較輕 、生活狀況與犯後態度後，依12個「三人以上共同詐欺取財罪」 ，合併判處林女應執行有期徒刑2年 。

大人一時的選擇，往往不只影響自己。法庭上的這一幕，讓人看見法律條文之外的現實，刑期是冷冰冰的數字，但背後牽動的，是一個家庭接下來的日子。

那種懊悔卻已無法回頭的心情，也讓人想起近期創下國片票房紀錄的《陽光女子合唱團》。電影裡談的是人生走岔後如何面對後果；而現實沒有劇本，判決確定後，能做的只有承擔。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

