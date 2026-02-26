　
地方焦點

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

▲縣府團隊於說明會向地方說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府團隊於說明會向地方說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府規劃投入新台幣約1,036萬元，辦理「古坑鄉雲209線及雲212線等道路改善工程」。縣長張麗善昨（25）日下午率領雲林縣交通工務局團隊舉行古坑鄉雲209線及雲212線等道路改善工程地方說明會，針對古坑鄉桂林村內多條重要聯絡道路，將進行路面改善及安全設施強化，全面提升在地交通環境與用路安全。

縣長張麗善表示，道路為民眾日常生活中最重要的公共建設之一，隨著使用年限增加，部分路段出現老化、龜裂及破損情形，影響行車舒適度與安全性。本次古坑鄉雲209線及雲212線等四區道路改善，在地方民代陳情爭取下，縣府將以「改善路況、提升安全、回應地方需求」為核心目標，透過系統性整體改善，提供鄉親更安全、便利的用路環境。

▲縣府團隊於說明會向地方說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在地方民代陳情爭取下，縣府將透過系統性整體改善，提供鄉親更安全、便利的用路環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長指出，雲209線為古坑鄉桂林村到華山村的主要聯絡道路之一，每日往返人車頻繁；雲212線則是古坑鄉最主要的咖啡產業路線，沿線有許多知名的咖啡店、餐廳及民宿，對民眾通行及及產業發展皆具相當重要性。本次工程範圍涵蓋雲209線(0K+000~1K+710)及雲212縣6K+380~7K+100)、(7K+900~8K+300)、(9K+647~10K+475)等村內重要路段，針對路面品質較差之路段進行瀝青路面刨除與重新鋪設、沿線標線更新及人手孔下地等相關設施改善工程，強化道路整體安全性，確保民眾生命與財產安全。

雲林縣交通工務局進一步指出，古坑地區道路改善刻不容緩，古坑鄉雲209線及雲212線等道路改善工程，概估預算金額1036.1萬元，目前已進入規劃設計階段，預計今年6月完成發包、7月施工、可望在10月前完工，施工工期40日曆天。
 
後續工程進入施工階段，張麗善縣長也責成業務單位、施工團隊妥善規劃施工期程及交通維持措施，降低對民眾生活之影響，並懇請鄉親體諒與配合，一起做為發現問題的眼睛，縣府也將持續傾聽地方聲音，確保工程品質與進度，讓建設成果真正回應地方需求。

▲縣府團隊於說明會向地方說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑路段現況可見龜裂與老化情形，改善工程勢在必行。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 


02/24 全台詐欺最新數據

