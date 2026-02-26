「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

▲「探索北橫·騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，開放報名。（資料照／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府風管處26日表示，今年邁入第11年的「探索北橫·騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，將在3月21日、22日舉行，即日起正式開放報名，至3月15日晚間23時59分止，若額滿即提前停止受理。歡迎熱愛戶外自行車車友們一起踏板前行，在騎乘中感受春日美好。

風景區管理處廖育儀處長指出，羅馬公路「高遶溪古圳步道」於2024年底完工，總長約2.6公里，步道以生態工法及修舊如舊方式保留在地景觀，將高遶溪古圳步道延伸至高遶天空吊橋，除此之外羅馬公路還有許多值得一去的景點如:樂信瓦旦紀念公園、溪口部落、新溪口吊橋、石秀灣，沿途還有許多特色可俯瞰山景的景觀咖啡廳等假日出遊好去處。

▲「連續十年完騎」紀念獎盃。（圖／風管處提供）

廖育儀處長表示，第11年是櫻花勇士的全新篇章，邀請熱愛自行車活動的車友們挑戰從慈湖遊客中心出發，經羅馬公路至高遶溪古圳廣場，再折返回慈湖遊客中心的全新路線，本次活動路線總長約71.4公里，今年「探索北橫·騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動將在3月21日、22日連續2日舉行，分別開放500人次及300人次報名，兩日共計800人次，另亦規劃參加禮、完騎禮與完騎獎牌，相關禮品均由桃園在地設計團隊以「櫻花勇士」、「探索北橫」及「自行車」等意象進行客製化設計，以紀念這場獨一無二的熱血盛事。

此外，自105年起連續10年未缺席參加櫻花勇士自行車活動的車友，請蒐集歷年完騎證明或可佐證年度的照片，上傳至報名網頁指定信箱，主辦單位將於慈湖遊客中心舉辦「連續十年完騎」頒獎典禮，頒發一座專屬於您的紀念獎盃。

今年度的補給站共有3處，羅浮聖興宮、高遶溪古圳廣場及慈湖遊客中心，補給物資提供飲用水、復興區季節性水果與部落特色烤肉、桃園觀光工廠出產的巧克力等供參加騎士們享用。最後，今年活動還有一大亮點，終點站慈湖遊客中心提供免費雷射雕刻服務，歡迎完騎勇士在獎牌上刻下個人姓名與完騎時間，留下專屬且珍貴的紀念。

本活動需收報名保證金365元、ACCUPASS報名平台金流服務費35元及物資處理費100元，共計500元，完成全程活動後現場退還保證金365元，未出席者保證金365元將全數捐贈公益團體，本次活動名額2日共開放800人次參加，歡迎自行車愛好者們，報名從速。